Adevărul despre Andreea Marin! Cine a fost, de fapt, primul ei soț? A suferit enorm

Primul soț al „Zânei Surprizelor” a fost Cristian Gheorghiță, cu care s-a căsătorit când avea doar 21 de ani, în anul 1995. Povestea de dragoste dintre cei doi a durat 3 ani. În urma despărțirii lor, în presă au apărut informații conform cărora vedeta nu ar mai fi suportat faptul că era înșelată de acesta chiar cu o colegă de serviciu.

De-a lungul anilor, cei doi și-au refăcut viața iar Cristian Gheorghiță a ajuns managerul unei companii de succes, după ce și a dedicat foarte mult timp afacerilor.

A suferit mult în urma celor întâmplate

Despărțirea de Cristian Gheorghiță a fost dureroasă la acea vreme pentru îndrăgita prezentatoare. O prietenă a Andreei Marin a explicat că a fost „unul din cele mai dificile momente din viața ei”.

„Brusc, viața părea să-și fi pierdut orice sens. Realizările profesionale păreau inutile atâta timp cât nu împărtășea satisfacțiile cu persoană iubită. Ce a ajutat-o să depășească această perioadă grea a fost dragostea ei pentru viață”, a povestit o prietenă a vedetei pentru wowbiz.ro

Andreea Marin a trecut prin momente cumplite

Andreea Marin a decis luna trecută să se vaccineze împotriva coronavirusului, mai ales că fiica sa a fost infectată la finalul anului trecut. Astfel, aceasta a explicat că, după vaccin, a stat în pat două zile și că a avut dureri puternice de mușchi, în tot corpul, fără să aibă temperatură.

„Am făcut primul vaccin, aștept acum rapelul. Nu a fost chiar o plăcere, deși eu sunt, așa, o fire puternică și nu mă așteptăm să am vreo reacție după! Am avut două zile de stat în pat, și două nopți, și eu nu stau în pat niciodată, dureri foarte puternice de mușchi, de sus până jos, fără temperatură, că la o gripă puternică, dar fără temperatură, ceea ce a fost foarte ciudat! Am făcut controversatul vaccin (Astra Zeneca), dar nu a fost din acel lot, nu știu dacă are vreo legătură sau nu.

E normal să ne punem întrebări, e normal să ne gândim la toate, însă am decis că voi face și a două rundă, pentru că, până la urmă, dacă zicem cât mai mulți nu, de ce să nu ne fie bine împreună.”, a spus Andreea Marin la Prima TV.