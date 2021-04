Andreea Bălan, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, a avut o carieră îndelungată, atât pe scenă în spectacole, cât și pe micul ecran în diverse show-uri de televiziune. Viața ei profesională și privată a fost mai mereu în lumina reflectoarelor, dar aceasta nu a dezvăluit până acum ce a făcut de fapt cu banii câștigați de-a lungul timpului și în ce i-a investit.

Artista a dezvăluit recent în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță în ce a investit banii pe care i-a câștigat și ce proprietăți deține. Andreea Bălan i-a spus lui Măruță că deține mai multe proprietăți, printre care o casă și două apartamente.

„Eu am o casă, casa respectivă pe care am construit-o atunci, am răscumpărat și cealaltă parte și acum suntem în renovări, pentru că vreau să mă bucur de tot spațiul, e o casă mare, care valorează ceva. Și am mai două apartamente”, a mărturisit artista.

„Deci în treaba asta cu imobiliarele, indiferent ce se întâmplă cu jobul, să mai aducă un venit pasiv copiilor”, a completat Măruță.