Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, după ce Laura Codruta Kovesi a fost votata in Consiliul UE pentru funcția de șef al Parchetului European, că Franța și guverne din state membre cu care a avut discuții în ultimele luni și-au schimbat poziția și au votat pentru candidata româncă ”așa cum ar fi trebuit să se întâmple de la început dacă PSD nu acționa invers față de interesul României”.

El a explicat că eforturile în Parlamentul European au dat roade.

„Mă bucur că Laura Codruța Kovesi a primit azi un vot pozitiv în Consiliu de la ambasadorii statelor membre și, astfel, are cale liberă pentru funcția de procuror-șef european. O felicit, este meritul ei că a ajuns aici și a convins prin integritate și competență dovedită în conducerea DNA și a Ministerului Public. Am reusit împreună cu colegii din Alianța USR PLUS și din grupul Renew Europe să acționăm coordonat pentru a depăși blocajul politic care a existat până acum în parte și datorită împotrivirii guvernului PSD. Din fericire, Franța și guverne din statele membre cu care am avut discuții în ultimele luni și-au schimbat poziția și azi au votat pentru candidata româncă, așa cum ar fi trebuit să se întâmple de la început dacă PSD nu acționa invers față de interesul României”, a comentat Cioloș.

În urmă cu puțin timp, Consiliul UE, în formatul COREPER (ambasadorii statelor membre), a votat în pentru alegerea Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European.

Pasul următor va fi votul în plenul Parlamentului, care este o simplă formalitate din moment ce atât Parlamentul European cât și statele membre o susțin în acest moment pe Kovesi la șefia Parchetului European.

