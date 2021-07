Acuzații dure la adresa lui Ioniță de la Clejani! Declarații surprinzătoare despre presupusul fiu

Bunicul presupusului fiu nerecunoscut de Ioniță de la Clejani, cel care a murit la vârsta de 7 ani, a fost prezent în emisiunea Acces Direct, difuzată la Antena 1.

Bunicul copilului a povestit că el nu a fost de acord cu relația dintre artist și fiica lui, dar că nu a avut ce să facă. El spune că a aflat de această relație după ce copilul lor, Aurel Nicolae, a venit pe lume.

„Nu am fost de acord cu relația lor, dar nu mai aveam nicio șansă. Ce puteam să fac? Să nu o primesc acasă cu copilul? Să o las aici la țară? Absolut nimic nu știu despre relația fetei cu Ioniță decât când s-a dus la spital ca să nască. Atunci am aflat că e însărcinată. N-am observat până atunci.

Am aflat până la urmă de la o prietenă de-a ei că n-a vrut să ne spună, pe urmă ne-a spus seara că e la maternitate, că a născut, că are un băiat. Am mers la spital, ne-am interesat, așa a fost.

Am aflat cine e tatăl băiatului după o zi, două. Ne-au spus vecinii, oamenii care știau. Ea era minoră. A fost cea mai nefastă zi când am aflat așa ceva, avem încredere în ea, i-am zis „cum ai putut să faci așa ceva fără să ne spui? Era altceva dacă știam și noi, mergeam și discutam cu părinții lui, cu el”, a spus bunicul presupusului fiu al lui Ioniță de la Clejani.