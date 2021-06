Marius Chivu și-a spus povestea în cadrul podcastului lui Mihai Brobonete. Actorul din ”Las Fierbinți” de la Pro Tv și-a expus întreaga viață persoanală, cea care stă dincolo de camerele de filmat.

Se pare că actorul a fost căsătorit, însă a divorțat, iar separarea a fost un impas în viața sa. Marius Chivu a suferit și a fost nevoit să meargă la psiholog pentru a putea depăși acest moment. El susține că din cauza plânsului și a suferinței a slăbit zece kilograme.

Marius Chivu a mai adăugat că a suferit atât după soția sa, cât și după copil, dându-și seama că a rămas fără nimic.

„Am avut o perioadă în care am slăbit foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimc”, a spus acesta în podcastul lui Mihai Bobonete.