Doliu în lumea filmului! Actorul Frank Bonner a încetat din viață la 79 de ani

Îndrăgitul actor s-a stins din viață miercuri, pe fondul unei bătălii cu o boală numită Lewy body dementia. Această boală este asociată cu depuneri anormale ale unui proteine numite alfa-sinucleină în creier.

Actorul a regizat câteva episoade din sitcom-ul care l-a făcut celebru și, mai târziu, și-a reluat rolul în spinoff-ul de la începutul anilor ’90 „The New WKRP in Cincinnati”. Acesta a fost pasionat de aventură, iar într-un episot din faimosul sitcom acesta a fost surprins în cârje după ce a suferit un accident de parasailing, căzând de la aproape 10 metri, notează New York Post.

Colegul său din sitcom, actorul Gary Sandy, în vârstă de 75 de ani, a fost prima vedetă care și-a omagiat fostul coleg printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

În ce alte filme a jucat acesta

Frank Bonner s-a născut sub numele de Frank Woodrow Boers Jr., pe 28 februarie 1942 în Little Rock, Arkansas, USA. A fost actor și regizor, cunoscut pentru WKRP din Cincinnati (1978), Equinox (1970) și The New WKRP din Cincinnati (1991) ). A fost căsătorit cu Gayle, Catherine Sherwood, Lillian Garrett , Mary A. Rings și Sharon Gray. A murit pe 17 iunie 2021 în Los Angeles, California, SUA.

Sursa foto: Dreamstime