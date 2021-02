Mihai Goţiu, fost parlamentar din partea USR, nu a reuşit să obţină funcţia de comisar general al Gărzii de Mediu în cadrul votului exprimat în interiorul partidului. Drept compensaţie, Dan Barna a dorit să-i ofere lui Goţiu o altă funcţie de prestigiu, însă acesta a refuzat, după cum recunoaşte singur într-un mesaj postat pe Facebook.

Mihai Goţiu a anunţat că Biroul Naţional al partidului a decis, joi seara, ca Octavian Berceanu să fie numit în funcţia de comisar general al Gărzii de Mediu, post pentru care a candidat şi el, dar nu a întrunit suficiente voturi. Apoi i s-a oferit în schimb preşedinţia Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, însă a declinat această ofertă.

Mihai Goţiu: Decizia mea personală rămâne neschimbată

Goţiu spune că va continua să se implice şi să lupte pentru salvarea apelor şi pădurilor din România.

„Biroul Naţional al USR a decis, aseară, cine va fi noul comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu. Eu nu am strâns suficiente voturi în favoarea candidaturii mele, decizia majoritară fiindu-i favorabilă colegului Octavian Berceanu, căruia îi doresc succes şi multă baftă în îndeplinirea uriaşei responsabilităţi pe care şi-a asumat-o.

În ceea ce mă priveşte, decizia mea personală rămâne neschimbată: voi continua să mă implic şi să lupt pentru salvarea apelor şi pădurilor, pentru un aer mai curat şi, în cele din urmă, pentru un viitor sănătos, pentru noi, copiii şi nepoţii noştri. Din acest motiv, am refuzat propunerea pe care mi-a făcut-o Dan Barna cu privire la numirea mea ca preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.

O funcţie care ar presupune responsabilităţi în domeniile educaţiei, culturii şi ştiinţei (îndeosebi în ceea ce priveşte biodiversitatea şi schimbările climatice), la conducerea unei instituţii care şi-a îndeplinit, până acum, într-o extrem de mică măsură, misiunea pe care o are”, a scris Mihai Goţiu pe pagina sa de Facebook.

„Consider că încă n-am făcut suficient pentru a merita ”o pauză” într-o funcție de onoare și de imagine”

Fostul parlamentar mai afirmă că preferă să-şi asume „bătături și răni la călcâie” şi să ducă o muncă de teren în continuare, în loc să accepte o funcţie „de prestigiu și de diplomație culturală”.

„În același timp, însă, funcția de președinte al CNR pentru UNESCO o percep și o înțeleg ca fiind una de prestigiu și de diplomație culturală, nu una de muncă de teren, de rupt bocanci prin păduri și pe vârfuri de munte, de luptat ”la baionetă” cu mafiile pădurilor, apelor, deșeurilor, balastierelor care ne otrăvesc viața, la propriu și la figurat. Iar apoi, transpunerea tuturor acestor documentări și confruntări din teren în schimbări legislative și alte decizii politice reformatoare. Ține de necesitatea momentului și de opțiunea personală să-mi asum bătături și răni la călcâie.

Chiar dacă au trecut aproape două decenii de când sunt implicat în luptele pentru mediu, începând cu primii ani ai Campaniei Salvați Roșia Montană, consider că încă n-am făcut suficient pentru a merita ”o pauză” într-o funcție de onoare și de imagine. Nu acesta a fost obiectivul meu când am intrat în politică, în toamna anului 2016 (”o funcție” și ”prestigiu”), ci mutarea pe un nou front – cel al deciziilor politice – a luptelor pentru care mă implicasem civic până atunci.

Voi continua să duc aceste lupte mai departe, pentru influențarea deciziilor politice, în special pe cele din domeniul mediului (pe care le consider ”urgență zero” și pentru că nu am cum să acopăr mai multe domenii în același timp)”, a mai precizat Mihai Goţiu.

Câteva dintre obiectivele pentru care s-a luptat fostul parlamentar USR

Mihai Goţiu mai indică şi care sunt câteva dintre obiectivele de mediu pe care USR şi el personal şi le-au asumat în ultimii ani.

„Obiectivele minimale (și subliniez ”minimale”) sunt cele pe care USR PLUS și le-a asumat în ultimii ani și în campaniile electorale, din care enumăr (strict exemplificativ): implementarea ”DNA-ul Pădurilor” (secție specială de procurori specializați pentru infracțiunile de mediu), demararea unui amplu program național de împăduriri, abrogarea Legii anti-râuri, protecția reală a pădurilor virgine, a parcurilor naționale și a altor arii naturale protejate, adoptarea legislației de interzicere a utilizării cianurilor în minerit, includerea Roșiei Montane în UNESCO, trecerea sub protecție strictă a caprelor negre și a ciocârliilor (desigur și protecția celorlalte specii incluse deja pe lista celor protejate prin lege), stoparea proiectelor distructive ilegale (începând cu monstruozitatea din PN Defileul Jiului și până la proiectele megalomanice ceaușiste reîncălzite iresponsabil în ultimii ani) ori, pentru a mă referi doar la baiul ultimelor zile, un SUMAL 2.0 și un Inspector al Pădurii care să fie conforme cu scopurile pentru care au fost realizate: reducerea drastică a tăierilor ilegale de păduri…

Doar din scurta listă de mai sus (repet, strict cu titlu exemplificativ) putem înțelege cât avem de lucru și că nu avem vreme (oricât ar fi de onorant) pentru funcțiile de prestigiu. Și nu am folosit întâmplător pluralul. De când am intrat în politică (și în special în ultimele săptămâni și luni) am simțit cum nu se poate mai clar și direct susținerea și implicarea voastră în toate aceste lupte. VĂ MULȚUMESC pentru toată această susținere și implicare!”