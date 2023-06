La un an de la intrarea la Prima TV, Gică Popescu a decis să se retragă de la postul de televiziune. Recenta partidă Elveția – România, încheiată la egalitate, 2-2, a marcat ultima sa apariție ca analist în cadrul emisiunii.

Gică Popescu, fost fotbalist de renume și actual președinte al Farul, a fost anunțat inițial ca analist TV în iunie 2022 pentru meciul România – Muntenegru, programat pe 14 iunie. Contractul trebuia inițial să fie valabil pe o durată de patru ani.

Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Edi Iordănescu

În transmisiunea de după meciul de la Lucerna, Gică Popescu a ținut un discurs în care a adus critici dure la adresa antrenorului Edi Iordănescu.

„Nu poți să vii să spui că ești pe drumul cel bun. Trebuia să îți dea 7 Elveția” Băi băiatule, la echipa națională nu e grup! Aici sunt rezultate. Ce vorbești tu de grup, de drumul cel bun?! Doamne ferește! Să ne lase cu grup, familie, rezultatele contează! Doamne ferește să fie ăsta drumul cel bun! El nu știe ce e aia echipa națională. Astea sunt cele mai proaste meciuri din istoria noastră (0-0 cu Kosovo și 2-2 cu Elveția)! Suntem pe un drum total greșit. Trebuie să iasă imediat de pe drumul ăsta echipa națională!

Nu e meritul nostru pentru rezultat, a fost prostia Elveției! Cum să spui că ăsta e drumul cel bun? Cum să spui că ai creat valori? Habar nu ai ce înseamnă echipa națională! Care sunt valorile pe care le-ai creat? Valorile sunt calificările. Nu să îi cadă mingea în cap lui Pușcaș, să ajungă la Moruțan, apoi la Mihăilă și să facem 2-2. Nu, Edi! Nu astea sunt valorile pe care le vrem la națională”, spusese acesta din postura de expert pe care o avea la Prima TV.

Edi Iordănescu nu a fost de acord cu criticile aduse la adresa sa

Edward Iordănescu, selecționerul echipei naționale a României, are o opinie diferită de cea a criticilor privind prestația echipei după meciul cu Elveția de la Lucerna.

„Am crezut şi cine crede până în final este răsplătit. (Întrebat de tactica defensivă a naţionalei) A cui e părerea? (primeşte răspuns: a lui Gică Popescu, a lui Viorel Moldovan la Prima TV).

În primul rând trebuie să facem o analiză foarte complexă pentru care nu avem timp. Am încercat să creăm mai mult densitate, să acoperim mai bine suprafaţa. Doi fundaşi centrali am avut, care au fost foarte consumaţi în Kosovo, pentru că au fost foarte multe dueluri, şi am încercat să mai aducem un fundaş central ca să câştigăm mai multă energie. Au fost mai multe lucruri pentru care am decis această aşezare.

Avem pe Sorescu o improvizaţie, fundaş stânga. Am încercat să gestionăm bine terenul, treimea noastră în mod special. Am vrut să ne apărăm mai sus, dar din păcate adversarul ne-a împins. Am vrut să dezvoltăm mai multe momente de tranziţie, dar nu ne-au reuşit, în prima repriză. Şi da, recunosc, am vrut să avem şi noi momentele noastre de atac poziţional”, spunea el.