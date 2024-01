Motivația transmisă de către Edi Iordănescu și coeziunea grupului creat la echipa națională au avut un rol decisiv în calificarea României la EURO 2024.

Andrei Voica, membru al staff-ului tehnic al „tricolorilor” și Universitatea Craiova, a dezvăluit discursul selecționerului înaintea partidei cu Israel din Ungaria.

România a obținut calificarea la EURO 2024, ocupând prima poziție într-o grupă ce includea Elveția, Israel și Kosovo. Edi Iordănescu continuă să fie apreciat pentru contribuția sa la reușita echipei naționale. Anumite detalii privind succesul „tricolorilor” au fost aduse la lumină cu câteva luni înaintea începerii turneului final.

Andrei Voica a fost profund impresionat de cuvântarea selecționerului Edi Iordănescu. El a mărturisit că acesta i-a motivat pe jucătorii „tricolori” să dea totul pentru a obține calificarea în Germania.

Andrei Voica a spus că, în acest moment, știu cum stau lucrurile acolo. Echipa de fotbal este extrem de unită în prezent. Se consiliază între ei și se pot observa lideri, oameni care spun: „Trebuie să facem asta.”

El și-a amintit un moment din Budapesta cu Belarus, alături de Ianis Hagi, Răzvan Marin și Alibec. După ce meciul a fost încheiat la egalitate, Ianis i-ar fi transmis că România se va califica de pe primul loc.

„Mi-am dat seama că este ce trebuie. Înaintea meciului cu Israel de la Budapesta când ne-am și calificat, speech-ul lui Mister începe cu mine, în vestiar. Zice: «Băieți, azi nu mai jucați pentru voi, azi jucați și pentru Masterchef, uitați-vă la el și pentru frații, surorile, familile voastre.

Și dacă trebuie să curgă sânge, să curgă sânge». Știi cum am ieșit? Am mâncat ușa aia. O chestie care mi-a plăcut foarte mult, am simțit că sunt român, m-am simțit mândru și am devorat ușa aia. Drept dovadă am luat golul ală aiurea în minutul 2 și s-a văzut în timpul jocului cât de montați au fost”, a spus Andrei Voica la Făcui Podcast.