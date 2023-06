Un egal cât o victorie a obținut, nesperat, naționala de fotbal, la Lucerna, scor 2-2, în compania liderului grupei Elveția, iar șansele noastre de a merge la Euro rămân intacte.

Intrat pe final, la 2-0 pentru naționala din Țara Cantoanelor, Valentin Mihailă a făcut meciul carierei lui și a întors un meci care curgea liniștit spre o înfrângere umilitoare ca prestație pentru tricolori. Nici măcar cele două goluri marcate de jucătorul Parmei nu a liniștit apele din jurul selecționatei române.

Fostul căpitan al echipei naţionale Gheorghe Popescu a declarat, luni seară, că tricolorii au făcut două meciuri dezastruoase cu Kosovo şi Elveţia şi a fost critic la adresa selecţionerului Edward Iordănescu.

„Au fost două meciuri dezastruoase. Măi, Edi, tu nu ştii ce înseamnă echipa naţională? De ce vorbeşti de grup, de drumul cel bun. Nu ştie ce înseamnă echipa naţională. Nu drum, familie, rezultate..asta vrem…

Nu ăsta e drumul cel bun, ieşi de pe el…e total greşit. Dacă nu poţi, ieşi de pe el, lasă pe alţii. Habar nu ai ce înseamnă echipa naţională. Ce valori a creat naţionala în ultimii ani? Valorile înseamnă rezultate, calificări, nu când îi cade mingea în cap lui Puşcaş şi facem 2-2”, a spus Popescu la Prima TV.

Şi Viorel Moldovan consideră că Edi Iordănescu a greşit: „Am avut şansă mare, am luat un punct, dar nu e meritul nostru…Poate nu am înțeles abordarea, poate nu mă pricep…”.

Iordănescu jr. se apără

Edward Iordănescu, selecţionerul echipei naţionale a României, nu este de acord cu contestatarii jocului naţionalei după meciul egal reuşit luni, la Lucerna, cu naţionala Elveţiei, scor 2-2. El crede că România este pe drumul cel bun.

„Am crezut şi cine crede până în final este răsplătit. (Întrebat de tactica defensivă a naţionalei) A cui e părerea? (primeşte răspuns: a lui Gică Popescu, a lui Viorel Moldovan la Prima TV).

În primul rând trebuie să facem o analiză foarte complexă pentru care nu avem timp. Am încercat să creăm mai mult densitate, să acoperim mai bine suprafaţa. Doi fundaşi centrali am avut, care au fost foarte consumaţi în Kosovo, pentru că au fost foarte multe dueluri, şi am încercat să mai aducem un fundaş central ca să câştigăm mai multă energie. Au fost mai multe lucruri pentru care am decis această aşezare.

Avem pe Sorescu o improvizaţie, fundaş stânga. Am încercat să gestionăm bine terenul, treimea noastră în mod special. Am vrut să ne apărăm mai sus, dar din păcate adversarul ne-a împins. Am vrut să dezvoltăm mai multe momente de tranziţie, dar nu ne-au reuşit, în prima repriză. Şi da, recunosc, am vrut să avem şi noi momentele noastre de atac poziţional.”

Suntem pe drumul cel bun

„Din păcate prima repriză nu ne-a ieşit aşa cum ne-am dorit. Planul a fost să stăm cât mai mult în joc. Până la urmă ce contează e că echipa a arătat o inimă mare, a arătat caracter şi a arătat că tot ce vă spunem noi este adevărat.

Suntem pe drumul cel bun şi am început să construim valori. Iar valorile noastre încep cu spiritul, cu atitudinea şi cu mentalitatea. Mihă golul doi l-a dat cu ruptură musculară, este încă un semn de caracter pentru acest grup.

Eu sunt mândru de el şi pentru noi, în perspectivă, înseamnă un punct enorm, atât în economia clasamentului cât şi pentru moral”, a declarat Edward Iordănescu după egalul cu Elveția.