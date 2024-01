Doliu imens în SUA. Bill Hayes, actorul american cu o carieră de peste 50 de ani în serialul „Days of Our Lives”, s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani.

Potrivit agentului său, Bill Hayes a încetat din viață vineri, înconjurat de familie, conform declarației date pentru BBC.

În 1970, actorul dat viață, pe ecran, personajul Doug Williams. Tot atunci a întâlnit-o pe actrița Susan Seaforth Hayes, devenind soțul ei în timpul filmărilor pentru serial.

În luna iunie a anului trecut, Bill Hayes a sărbătorit cea de-a 98-a aniversare pe platoul de filmare al celebrului serial american, înconjurat de colegii săi de distribuție. Conform declarației agentului său pentru BBC, acesta a încetat din viață vineri, având familia alături.

Motivul decesului său nu a fost făcut public. William Foster Hayes III, originar din Harvey, Illinois, născut în 1925, a debutat în lumea muzicii cu melodia remarcabilă „Balada lui Davy Crockett”.

După căsătoria cu Susan Seaforth Hayes, colega sa de platou din „Days of Our Lives”, Bill Hayes și-a orientat atenția către actorie, obținând ulterior rolul său cel mai remarcabil în serialul „Days of Our Lives” de la NBC în februarie 1970. A interpretat un personaj condamnat, care era și cântăreț de lounge.

Ulterior, actorul a interpretat în mod constant rolul lui Doug Williams timp de următorii 50 de ani, până în 2023.

Partenera lui, Susan Seaforth Hayes, a debutat în serial cu doi ani înaintea sa, preluând rolul personajului Julie Williams. Cei doi au format un cuplu atât pe ecran, cât și în viața reală. Ei s-au căsătorit în anul 1974. Peste doi ani, și personajele pe care le interpretau în film se vor căsători.

Afecțiunea lor reciprocă i-a propulsat în atenția publicului, ajungând chiar pe coperta revistei Time în acel an.

În 2018, ambii, atât el cât și Seaforth Hayes, au fost onorați cu premiile Daytime Emmys pentru contribuțiile lor remarcabile în industria divertismentului.

Hayes avea deja cinci copii dintr-o căsătorie anterioară, cu Mary Hobbs, potrivit Yahoo News.

BroadwayWorld is saddened to report that Bill Hayes, star of many musicals throughout the 1950s, and Days of Our Lives, has passed away. Read the full obituary here.

https://t.co/XEF5T0Jcze

— BroadwayWorld (@BroadwayWorld) January 13, 2024