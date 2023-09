A murit marea actriţă!

O celebră actriţă s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani. Este doliu uriaş în lumea filmului! Este vorba despre Gayle Hunnicutt, cunoscută pentru rolul jucat în serialul „Dallas”.

Actrița a încetat din viaţă joi, 31 august, iar până acum nu a fost încă dezvăluită nicio cauză a morții.

Gayle Hunnicutt a fost unul din starurile în ascensiune în anii 1960.

Milioane de români au urmărit-o interpretând rolul Vanessa Beaumont din serialul „Dallas”. Un alt rol pentru care este binecunoscută este cel al Irenei Adler în serialul britanic „Aventurile lui Sherlock Holmes” (1984-1985).

Actriţa a apărut în multe alte seriale cunoscute, precum miniseria franceză „Fantômas”, „Fall of Eagles”, „Fragment of Fear”, „The Golden Bowl”, „The Legend of Hell House”, „Private Eye”, dar şi în reality show-ul „Selling London”.

Gayle Hunnicutt a jucat alături de mari actori, dar a fost pasionată şi de scris

Ea a jucat în filmul „Scorpio” din 1973, alături de Burt Lancaster şi Alain Delon, dar şi în „Target” din 1985, alături de Gene Hackman şi Matt Dillon.

Pe lângă cariera sa de actriţă, care numără apariţii în 69 de filme şi seriale, potrivit imdb.com, Gayle Hunnicutt a scris şi două cărţi.

Prima dintre acestea, „Health and Beauty in Motherhood” (Sănătate și frumusețe în maternitate – n.red.), a fost publicat în 1984.

A doua a apărut 20 de ani mai târziu, fiind intitulată „Dearest Virginia: Love Letters from a Cavalry Officer in the South Pacific” (Dragă Virginia: Scrisori de dragoste de la un ofițer de cavalerie în Pacificul de Sud). Cartea conține scrisorile schimbate de părinții ei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

A trecut prin două divorţuri

În anul 1970, actriţa s-a mutat în Marea Britanie împreună cu primul ei soț, David Hemmings. Această mutare i-a permis să abordeze o gamă mai largă de roluri, ea apărând apoi în două filme de groază la începutul anilor 1970, scrie National World.

Gayle Hunnicutt are doi copii. Unul dintre ei este actorul Nolan Hemmings, pe care l-a avut cu primul ei soț.

După divorţul din 1975, actriţa s-a căsătorit cu Sir Simon Jenkins trei ani mai târziu. Cei doi au rămas împreună timp de 31 de ani, până în 2009, şi au împreună un fiu, Edward.