Un nou serial de pe Netflix i-a cucerit pe români și nu numai

Un serial de pe Netflix a reușit să captiveze publicul român încă de la lansare. Acesta este disponibil pe platforma Netflix și a câștigat popularitate rapid, acumulând 12 milioane de vizualizări.

În luna decembrie, abonații au avut parte de o selecție bogată de filme și seriale mult așteptate. Printre titlurile preferate de utilizatori se numără sezoanele 2 ale serialelor „I Hate Christmas”, „High Tides”, „Analog Squad”. De asemenea, a apărut și sezonul 6, partea a doua, a serialului „The Crown”.

De asemenea, au fost lansate mai multe filme în decembrie 2023, inclusiv „Maestro”, „Leave the World Behind”, „Rebel Moon – Part One: A Child of Fire” și „Berlin”.

Unul dintre noile seriale, „My Life with the Walter Boys” („Viața mea cu băieții familiei Walter”), a fost lansat pe 7 decembrie 2023. La scurt timp de la debut, producția a ajuns pe primul loc în topul celor mai vizionate seriale, inclusiv în România.

Serialul este o adaptare a romanului cu același nume scris de Ali Novak în 2014, inițial publicat pe platforma Wattpad. Ecranizarea s-a bucurat de un real succes pe platforma de streaming, ceea ce se reflectă în numărul impresionant de vizualizări.

S-a anunțat deja al doilea sezon

Povestea urmărește viața lui Jackie Howard (interpretată de Nikki Rodriguez), o adolescentă din Manhattan, New York, care rămâne orfană. Aceasta se mută în statul Colorado, unde este primită în familia Walters, compusă din șapte frați.

La vârsta de 15 ani, Jackie învață lecții importante despre viață, dragoste și prietenie, încercând să se adapteze la viața într-un oraș mic, în mijlocul noii familii.

Rolurile principale sunt interpretate de Marc Blucas, Alisha Newton și Sarah Rafferty. Datorită succesului rapid obținut după lansare, serialul creat de Melanie Halsall a fost deja reînnoit pentru un al doilea sezon.

Primul sezon are 10 episoade, fiecare având aproximativ 40 de minute, cu excepția ultimului episod care trece de 50 de minute. Cei care caută un serial cu o poveste emoționantă pot urmări „My Life with the Walter Boys” fără să fie dezamăgiți.

În săptămâna 11-17 decembrie 2023, serialul a ocupat prima poziție în topul Netflix și continuă să se mențină acolo. La aproape trei săptămâni de la lansare, producția a acumulat deja peste 12 milioane de vizualizări.