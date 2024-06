Decesul lui James Kent a fost anunțat de Saga Hospitality Group, holdingul celor două restaurante pe care le deținea în Manhattan – Crown Shy și Saga. Cauza morții nu a fost făcută publică, scrie New York Times.

Jamal James Kent s-a născut în 1979. Mama lui s-a născut la Roma, iar tatăl său era născut la Tanger. James a crescut în Greenwich Village. În 1993, la doar 14 ani, lucra deja la un restaurant.

Mama sa a fost cea care l-a îndemnat să bată la ușa celui mai nou rezident al clădirii în care locuiau – celebrul chef David Bouley. Tânărul James l-a întrebat dacă poate petrece mai mult timp în bucătăria lui Bouley, acesta a fost de acord și așa a ajuns să stea o vară întreagă acolo.

În scurt timp, Kent a ajuns să lucreze la restaurante renumite din New York, SUA, precum Babbo, Jean-Georges, Eleven Madison Park și NoMad, unde a devenit chef.

Și-a deschis propriul restaurant, Crown Shy, în 2019, împreună cu Jeff Katz, directorul general al Del Posto, un restaurant italian din Manhattan care s-a închis în 2021.

„La Crown Shy, singurul lucru fals este numele”, scria Pete Wells, criticul culinar al ziarului The New York Times într-un articol în care lăuda „un piure aproape absurd de cremos de hummus de fasole albă sub o pată roșie aprinsă de sfeclă topită;” dar și ”tartarul de vită cu nuci prajite si crutoane de secară” sau incredibilele stridii servite cu „jeleu de castraveți, boabe de jalapeño și microfrunze de shiso violet”.