A murit chiar de ziua sa de naștere

Pe pagina de Facebook Jake’s Steakhouse, unde soția lui Benedict, Ginger, lucrează ca barman, se spune: „Ziua de naștere a lui Nick Benedict a fost 14 iulie. El a vrut să meargă la Domnul exact în această zi. Rugați-vă în aceste momente cumplite pentru Ginger”.

Benedict este cunoscut în special pentru rolul Curtis Reed din serialul ”Days of our Lifes”, care s-a întins pe o perioadă de aproape 12 ani. De-a lungul carierei sale de actor, Nick a apărut și în alte filme și seriale TV. La începutul lunii iulie, Nick Benedict suferise o intervenție chirurgicală la coloană, la măduva spinării.

Ulterior, familia a anunțat că actorul a rămas paralizat de la gât în ​​jos. Se pare că zece zile mai târziu, în casa din Arizona, unde locuiau Nick și Ginger, actorul a murit înconjurat de cei dragi, relatează SoapHub.

La 17 ani a fost distribuit în filmul ”Mike and the Mermaid”

Benedict și-a făcut debutul în serialul TV ”Wiretapper”, ca și copil actor. La 17 ani, în 1964, apărut în filmul ”Mike and the Mermaid”. În 1973 l-a interpretat pe Phillip Brent, un veteran al războiului din Vietnam, în ”All My Children”.

A jucat acest rol timp de mai mulți ani, obținând o nominalizare la Daytime Emmy Award, în 1979, la categoria ”Cel mai bun actor principal într-un serial-dramă”.

L-a jucat pe Michael Scott în serialul ”Tânăr și neliniștit”

În 1982, actorul s-a mutat pe Coasta de Vest și a preluat rolul lui Michael Scott din telenovela americană ”Tânăr și neliniștit”. De asemenea, Benedict l-a interpretat pe Ron Washington în telenovela ”Another Life”.

Printre rolurile în care a mai fost distribuit se numără și cele din ”Dukes of Hazard”, ”Tales from the Darkside” și „Memories of a Murder”. Ultima sa apariție pe ecran a fost în 2011, în rolului tatălui lui Julie, din filmul ”A Beautiful Friendship”. În același an, a apărut la ”Oprah Winfrey Show.”

O altă vedetă a serialelor TV a murit din cauza unei boli necruțătoare

Andrea Evans, vedeta unor seriale americane ca „Tânăr și neliniștit” și ”One Life to Live”, a murit, la jumătatea acestei luni, la vârsta de 66 de ani. Actrița, care a devenit faimoasă interpretând-o pe adolescenta Tina Lord în serialul TV „One Life to Live”, fusese diagnosticată cu cancer.

Evans a devenit cunoscută încă din anii 70, când a interpretat rolul adolescentei rebele Tina Lord, în „One Life to Live”, iar mai târziu a întruchipat-o pe Patty Williams în celebra soap-opera „Tânăr și neliniștit”.

A fost nominalizată la Daytime Emmy Award pentru ingeniozitate într-un serial-dramă, în 1988, pentru rolul Tinei. În 2018, pentru rolul Vivian Price din serialul „DeVanity”, Evans a câștigat încă o nominalizare la Emmy Daytime. Alte roluri proeminente din serialele de televiziune au fost Rebecca Hotchkiss din „Passions” și Patty Walker din „The Bay”. De asemenea, a apărut în filme de lung metraj ca „A Low Down Dirty Shame”, „Ice Cream Man” și „Hit List”, precum și în mai multe emisini TV.

Evans a reluat rolul Tinei în anii 90, cu o apariție ca invitat în „One Life to Live”. Producătorul executiv a declarat pentru TV Guide, în aprilie 2008, că revenirea ei a fost una dintre cerințele speciale ale fanilor.

„Chiar dacă Andrea nu a mai apărut în OLTL din 1990, ea a rămas printre cele mai solicitate personaje pentru a se întoarce în serial”, a spus Valentini, subliniind că rolul ei a continuat să fie apreciat de generații întregi de telespctatori.