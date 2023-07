Moartea lui Jeffrey Carlson a fost anunţată de rude în weekend şi confirmată duminică de Shakespeare Theatre Company, pentru care a lucrat, într-o postare realizată pe Facebook. Totuși, cauza decesului nu a fost precizată.

Shakespeare Theatre Company a confirmat moartea lui Jeffrey Carlson

Potrivit informațiilor publicate de Shakespeare Theatre Company, regretatul actor a oferit „interpretări frumoase și nuanțate de-a lungul unei cariere care l-a purtat de la televiziune și film pe Broadway”.

Printre interpretările sale se numără Lorenzaccio, în 2005, Hamlet, în 2007, Free For All, în 2008, dar și Romeo și Julieta, în 2016.

„STC a aflat cu tristețe de recenta dispariție a lui Jeffrey Carlson. Jeffrey a oferit interpretări frumoase și nuanțate de-a lungul unei cariere care l-a purtat de la televiziune și film pe Broadway și, din fericire pentru noi, la STC.

Printre interpretările sale memorabile se numără Lorenzaccio (2005), Hamlet (2007 și Free For All din 2008) și Romeo și Julieta (2016 și Free For All din 2017).

Transmitem dragostea noastră prietenilor, familiei și colegilor lui Jeffrey, cei care l-au cunoscut și iubit cel mai mult.

Noapte bună, dulce prinț, și fie ca zboruri de îngeri să te cânte spre odihna ta – Hamlet, Actul 5, scena 2”, este scris în postarea realizată de Shakespeare Theatre Company pe Facebook.

Reacțiile nu au întârziat să apară

La scurt timp după tragicul anunț, postarea a strâns sute de reacții, iar oamenii au amintit de performanțele regretatului actor din SUA. O persoană a scris că acesta era „un om minunat” și „un actor de excepție”.

„Performanțe uimitoare, bunătate față de tineri și o mare pierdere pentru toți cei care l-au cunoscut”; „Cel mai bun Hamlet pe care l-am văzut vreodată. M-a făcut să-mi dau seama ce ar putea fi Hamlet. Ce pierdere a unui talent cu adevărat remarcabil. RIP”; „Ce groaznic! Mi-l amintesc bine din Lorenzaccio, fiul meu a avut un mic rol în el și l-am întâlnit de multe ori, de asemenea l-am văzut acolo în Hamlet”; „Îmi amintesc că am avut șansa de a vorbi pe scurt cu Jeffrey Carlson la recepția distribuției pentru Romeo și Julieta în 2016. Un om minunat, un actor de excepție. A fost un Hamlet și un Mercutio memorabil”, au scris oamenii în secțiunea de comentarii.