Un nou deces produs în condiţii suspecte în Rusia!

Vladimir Gabrielian, directorul general adjunct al reţelei sociale ruse VKontakte, a murit „în urma unui accident tragic”.

Alături de acesta, a mai murit şi Serghei Merzliakov, directorul de achiziţii al VKontakte, transmite agenţia RIA Novosti, citând un comunicat al companiei. Informaţia a fost apoi preluată şi de publicaţia independentă Meduza, dar şi de presa din Ucraina.

„Suntem în doliu alături de familie, rude și prieteni. Vladimir și Serghei vor rămâne pentru totdeauna parte din echipa noastră”, au transmis reprezentanţii reţelei de socializare din Rusia.

Vladimir Gabrielian, alături de mai multe persoane, au plecat într-o expediţie de-a lungul coastei Mării Albe.

Luni, 6 iunie, în jurul orei 17:30, cele două vehicule de teren în care se aflau aceştia s-au răsturnat în timp ce traversau râul Bolshaya Bugryanitsa, la 47 de kilometri de satul Shoina şi „au fost târâte în mare”.

Trupurile neînsufleţite ale lui Vladimir Gabrielian şi Serghei Merzliakov au fost recuperate de salvatori marţi dimineaţă.

În urmă cu patru zile, Gabrielian posta pe pagina sa VKontakte un videoclip cu o plimbare cu un vehicul Sherp all-terrain pe un drum accidentat, fără să precizeze însă unde a fost făcută filmarea.

Vladimir Gabrielian s-a alăturat grupului Mail.ru, care a devenit ulterior VKontakte, în 2001.

În 2005, a preluat funcția de vicepreședinte și director tehnic al companiei. Din 2019, a ocupat funcția de prim adjunct al directorului general al VKontakte și era membru al Consiliului de administrație din martie 2022.

⚡️Top-manager of #Vkontakte Vladimir Gabrielyan died in the #Nenets Autonomous District.

Gabrielyan and several others had gone on an expedition along the coast of the White Sea. Their all-terrain vehicles overturned in an accident.

📰Meduza pic.twitter.com/AsvCwxvrZy

— NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2022