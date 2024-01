Mike Nussbaum, unul dintre cei mai longevivi actori din industria americană a filmului și teatrului, care a apărut în filme precum „Men in Black” și „Field of Dreams”, a încetat din viață. Avea 99 de ani.

A murit cu doar șase zile înainte de a împlini 100 de ani

Nussbaum a murit din cauze naturale, cu doar șase zile înainte de a împlini 100 de ani, la casa lui din Chicago, a declarat fiica sa, Karen, pentru Chicago Tribune, conform Variety.

Nussbaum a jucat rolul editorului de cărți Bob Drimmer în „Fatal Attraction” (1987), a fost director de școală în „Field of Dreams” (1989) și bijutierul extraterestru Gentle Rosenburg în „Men in Black” (1997). A mai apărut în filme precum „House of Games” (1987), „Things Change” (1988), „Harry and Tonto” (1974), „Losing Josiah” (1995) și „Steal Big Steal Little” (1995).

A jucat în seriale de succes precum ”Dosarele X” și ”Frasier”

În televiziune, Nussbaum a jucat în seriale celebre ca„The Equalizer”, „The X-Files”, „Brooklyn Bridge”, „Separate but Equal”, „Frasier”, „L.A. Law”, „227”, „The Commish” și „Early Edition”.

Nussbaum s-a născut pe 29 decembrie 1923 și a crescut în cartierul Albany Park din Chicago. A avut o carieră de succes în teatru, în special în piesele lui David Mamet atât pe Broadway, cât și în unele teatre din Chicago. A fost primul actor care a jucat rolul lui Teach în „American Buffalo” și a creat rolul lui George Aaronow în producția de pe Broadway din 1984, „Glengarry Glen Ross”. De asemenea, l-a jucat pe Albert Einstein în „Relativity”.

„Este minunat să lucrezi cu Mike pentru că, la fel ca orice artist, ca orice actor, el este pur și simplu neobișnuit”, declara Mamet referindu-se la Nussbaum în interviul acordat pentru Chicago Tribune.

Printre piesele în care a jucat pe diverse se numără „Macbeth”, „Hamlet” și „Henry al VIII -lea ” la Chicago Shakespeare Theatre, „Death of a Salesman” și „The Old Country” la Steppenwolf Theatre.

Iubitorii de teatru își amintesc și azi turneele pe care le-a făcut timp de 40 de ani cu spectacolul „It’s a Wonderful Life: A Live Radio Play” alături de American Theatre Company.

„Mike este motivul pentru care am rămas în Chicago și am făcut teatru”

Amy Morton, membru al ansamblului Steppenwolf, care a regizat spectacolul „The Dresser”, a scris următorul mesaj: „Mike a fost un actor grozav și un colaborator minunat. A fost un om, generos și plin de umor. Un adevărat domn. Îi voi simți lipsa, mai ales la repetiți”.

Actorul Wiliam Petersen, membru al ansamblului lui Morton la Steppenwolf, a adăugat următorul mesaj:

„Mike este motivul pentru care am rămas în Chicago și am făcut teatru. Mi-a spus că dacă rămân aici, voi deveni actor. A avut dreptate. L-am iubit foarte mult”.

Într-un interviu pentru Sun-Times în 2019, când avea 95 de ani și apărea în „Hamlet”, Nussbaum vorbea despre longevitatea sa în lumea teatrului:

„Sunt norocos. Norocul genetic. Mă antrenez și încerc să mănânc mai puțin. Am renuntat la fumat acum vreo 50 de ani. Este noroc pur”, a spunea el,.

Îi plăcea să stea în culise și să vorbească cu alți actori, iar asta i-a inspirat pe alții. Și când era vorba de actorie, totul era despre Chicago. Nu conta că juca la un teatru mic sau pe o scenă mare. Chicago era casa lui și a deschis drumul spre arta actoriei și celor tineri, pasionați de scenă.