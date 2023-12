Doliu în cinematografia americană. A murit Kamar de los Reyes

Doliu în lumea filmului. Kamar de los Reyes, faimos pentru interpretarea sa în serialul „One Life to Live”, s-a stins din viață, la vârsta de 56 de ani. Actorul a încetat din viață duminică, în Los Angeles, SUA. El fusese, de curând, diagnosticat cu cancer, conform anunțului făcut de familia sa.

Kamar de los Reyes a părăsit această lume în Ajunul Crăciunului, după o rapidă confruntare cu cancerul. Informația a fost transmisă de Lisa Goldberg, publicista soției sale, Sherri Saum, într-un comunicat citat de Sky News.

Detaliile specifice privind tipul de cancer și momentul diagnosticării nu au fost făcute publice. Ele rămân confidențiale în cadrul familiei actorului.

„De los Reyes a trăit în Los Angeles, dar inima lui nu a părăsit niciodată Puerto Rico”, anunță familia, într-un comunicat de presă.

În declarația familiei, se menționează că marele actor s-a implicat activ în eforturile de căutare a supraviețuitorilor după uraganul Maria, din 2017.

Kamar de los Reyes a devenit o figură cunoscută în lumea televiziunii și filmului. El a devenit celebru prin interpretarea unui fost membru al unei bande care devine polițist în serialul „One Life to Live”. Totodată, el a avut o contribuție remarcabilă prin interpretarea rolului unui antagonist în „Call of Duty: Black Ops II”.

În cadrul serialului „One Life to Live”, celebrul artist a interpretat personajul Antonio Vega, un individ ce a trecut de la statutul de fost membru al unei bande la cel de avocat și ulterior polițist. A fost partener de ecran cu Sherri Michelle Saum.

În cunoscutul joc video „Call of Duty: Black Ops II”, Kamar de los Reyes a adus la viață personajul negativ Raul Menendez. De-a lungul carierei sale, el a mai avut apariții remarcabile în seriale precum „Sleepy Hollow”, „The Rookie”. În plus, a jucat și în „All American”.

Actorul se afla în mijlocul filmărilor pentru „All American”

Conform declarației familiei, în momentul trecerii sale în neființă, actorul se afla în plin proces de filmare pentru „All American”.

De asemenea, el își încheiase recent cfilmările pentru seria viitoare „Daredevil” de la Marvel și pentru producția „Washington Black” de pe Hulu.

Născut în San Juan, din Puerto Rico, el a copilărit în Las Vegas. Conform biografiei furnizate de familie, pasiunea sa pentru actorie a prins contur în Los Angeles, la finalul anilor ’80.

În etapele incipiente ale carierei sale, Kamar de los Reyes a jucat rolul lui Pedro Quinn în spectacolul off-Broadway din 1994, „Blade to the Heat”. În plus, l-a interpretat pe Ferdinand în adaptarea regizorului George C. Wolfe a piesei „The Tempest”.

Kamar de los Reyes îi lasă în urmă pe soția sa, Saum. Ei au avut trei fii: Caylen, în vârstă de 26 de ani, precum și gemenii Michael și John, cu vârsta de 9 ani.

Cel mai valoros rol al lui a fost cel al lui Antonio Vega. A fost interpretat în telenovela „One Life To Live”. Rolul lui Vega, un fost membru al unei bande, devenit ulterior avocat și ofițer de poliție, de los Reyes a contribuit la această dramă. Seria a a fost pionieră în prezentarea predominantă a personajelor diverse din punct de vedere etnic și socioeconomic, în cadrul producțiilor americane. Serialul a fost remarcabil pentru abordarea constantă a problemelor sociale. El a rulat timp de peste un deceniu.