În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Cătălin Botezatu a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Acesta a recunoscut că a vrut să se sinucidă de trei ori și că niciodată nu a fost vorba de orgolii.

Totodată, el a subliniat faptul că atunci când o persoană iubește cu adevărat nu poate ajunge la acest gest, care în opinia sa este unul de lașitate. Pe de altă parte, sunt momente în care ”când iubești ca un nebun” nu îți mai poți vedea viața fără acea persoană.

Prima oară când a vrut să se sinucidă a fost atunci când era încarcerat în România și credea că nu va mai avea cum să demostreze adevărul.

„De trei ori și nu din orgolii. Pentru că atunci când iubești cu adevărat, nu trebuie să ai orgolii și mândrii. Atunci când iubești cu adevărat, nu ajungi la acest gest de lașitate, pentru că este un gest de lașitate, dacă stai să te gândești după aceea. Din dorința aia nebună de a avea persoana pe care ți-o dorești lângă tine. Doar când iubești ca un nebun și când spui da, viața mea nu mai are sens fără acea femeie, te gândești la sinucidere.

Cătălin Botezatu, despre cele trei tentative de suicid

Prima oară când am vrut să fac acest lucru, nu a fost din dragoste, a fost atunci când eram încarcerat în România și am crezut că nu mai am șansa să mă motivez și nici să arăt oamenilor adevărul. Strângeam pastile după pastile și am vrut în noaptea de Crăciun să mă sinucid, dar Dumnezeu m-a ajutat din nou”, a declarat designerul.

Cea de a doua tentativă de suicid a fost însă din dragoste pentru Dana Opsitaru, care nu a vrut să își petreacă noaptea de Crăciun cu el, aceasta fiiind căsătorită la acel moment.

Totodată, disignerul a mai adăugat că ultima oară Dumnezeu a reușit să îl salveze când a vrut să facă acest gest.

„Apoi de două ori a fost din dragoste. O dată pentru Dana Opsitaru, pe care o iubeam extraordinar de mult și cu care voiam să-mi petrec noapte de Crăciun și nu înțelegeam de ce trebuie să stea cu soțul ei, fiind un puști. Și nu doar am amenințat-o, dar mi-am tăiat venele și nici nu erau telefoane mobile pe vremea aceea. Puteam să mor.

A treia oară, mi-am lăsat mașina pe marginea unei prăpastii, pe drumul dintre Poiana Brașov și Râșnov. Am spus că dacă e să mă duc cu totul în prăpastie, așa vrea Dumnezeu, dacă nu, înseamnă că trebuie să trăiesc și în viața mea o să apară cineva care o să mă facă și mai fericit și cu care voi găsi adevărata armonie. Și așa a fost”, a continuat Cătălin Botezatu.