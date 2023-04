Un cunoscut blogger militar rus a murit în circumstanțe bizare, în urma unei explozii la o cafenea din Sankt Petersburg.

Duminică, pe data de 2 aprilie, cunoscutul blogger militar rus Vladlen Tatarski a fost ucis în timpul unei explozii la o cafenea din Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia. Alte 15 persoane ar fi fost rănite în urma acesteia. Există surse care vorbesc că 2 dintre acestea ar fi murit, de asemenea. Potrivit agenției ruse de presă TASS, deflagrația ar fi fost cauzată cu ajutorul unui dispozitiv exploziv. Mai mult, se pare că respectiva cafenea i-ar aparține lui Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner.

Vladlen Tatarski, pe numele său real Maxim Fomin, avea peste 560.000 de urmăritori pe Telegram și s-a numărat printre cei mai importanți bloggeri militari care au criticat în mai multe rânduri războiul din Ucraina.

The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg today, during which Russian military propagandist Vladlen Tatarsky was reportedly killed pic.twitter.com/UNGrcFArKj

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 2, 2023