Ultima achiziție a lui Mario Fresh este un model de BMW care valorează destul de mult. Tânărul artist a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu noua sa mașină cu descrierea ” Visele mele au devenit realitate”.

Mario Fresh a participat la show-ul Exatlon de la Kanal D. Cu banii pe care i-a câștigat acolo acesta avea în plan fie să-și cumpere o casă a lui, fie să-și cumpere o mașină. Până la urmă iubitul Alexiei a ales să-și cumpere o mașină care se ridică la valoarea de 30 000 de euro. Acesta a ajuns inițial în atenția publicului tocmai ca iubitul fiicei Andreei Esca, ceea ce l-a ajutat ulterior să fie luat în seamă.

„Planul pe care îl aveam cu banii de la Exatlon era să-mi iau o mașină ori să-mi iau apartament. Am o mașină care doar își face treaba, dar nu pot să spun că îmi place. Eu sunt foarte pasionat de mașini. M-am gândit… Am zis să-mi iau casă și apoi mașină. Că unde stai?! În casă, nu în mașină. (…) Eu la Exatlon am fost doar pentru mine. Nu am fost nici pentru bani, nici pentru faimă”, a declarat Mario Fresh pentru VIVA!.

sursa foto:Instagram

Te-ar putea interesa și: