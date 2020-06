Anul trecut, Kaufland a generat valoarea adăugată directă în România de aproximativ 461,7 milioane de euro, oferă 12.500 de locuri de muncă cu normă întreagă și susține aproape 48.000 de locuri de muncă în economia românească prin activitatea, investițiile și salariile oferite. Impactul e cu atât mai puternic cu cât Kaufland România creează parteneriate și pe termen lung cu producători locali: 85% din produsele de la raft sunt provenite de la furnizori români, iar din fiecare leu cheltuit la casă, 66% merg direct către afaceri românești.

Mai mult, activitatea de CSR a Kaufland România a mers și mai departe prin investiții semnificative de peste 40 milioane de lei – în perioada ianuarie 2019 până în martie 2020 – în programe de educație, sănătate, sport, cultură și de protecție a mediului. Compania și-a maximizat eforturile de implicare și, alături de mai multe ONG-uri din țară, a derulat de-a lungul anului trecut 136 de proiecte cu o valoare totală de 7,7 milioane de euro care au venit în sprijinul a 82 de organizații cu peste 2,4 milioane de beneficiari.

În plus, Kaufland este primul retailer care își reduce drastic consumul de plastic. Încă din 2018, compania întâmpină comunitatea cu soluții proprii inovatoare prin lansarea unui concept de magazine realizate după o strategie anti-plastic. Acest demers presupune eliminarea a peste 90% din materialele consumabile de plastic de unică folosință utilizate. Cuantumul investiției în astfel de proiecte inovatoare, dar și în altele de modernizare pentru extinderea rețelei Kaufland ajunge la aproximativ 807 milioane lei.

„Suntem în România din 2005 și cu siguranță putem spune că am construit o comunitate prin fiecare plus pe care l-am adus anual. Ne-am creat o echipă mare care joacă un rol semnificativ în succesul Kaufland, formată nu doar din angajații noștri ci și din parteneri locali, din toate părțile țării, care ne ajută să oferim produse întotdeauna proaspete și de cea mai înaltă calitate. În plus, am construit proiecte de impact alături de organizații conduse de aceeași dorință ca si noi: de a face lucrurile să funcționeze și mai bine. Vom continua să investim în România și să ne consolidăm poziția de lider. Viziunea noastră este de a avea 160 de magazine până în 2024. ”, declară Marco Hößl, Director General Kaufland România.

Un mediu de lucru corect

Kaufland România înseamnă și un mediu de lucru corect, care oferă o remunerație competitivă: salariul net minim Kaufland este cu 60% peste salariul net minim oferit la nivel național. Este important de menționat și faptul că, prin activitatea și parteneriatele sale, Kaufland a creat (direct, indirect și indus) în total aproximativ 60.506 de locuri de muncă în economia românească doar în 2019 – echivalentul a aproximativ 1,2% din totalul pieței locale.

În fiecare an, compania crește venitul minim în companie, în prezent ajungând la 3.650 lei brut, la care se adaugă și tichetele de masă, sumă ce poate crește în funcție de specificul socio-economic al fiecărei regiuni din țară.

În plus, în rolul de partener de bunuri și servicii de cea mai înaltă calitate și de angajator de top, Kaufland este și unul dintre cei mai importanți contribuabili fiscali din România, acoperind taxe de peste 615 milioane lei (în anul calendaristic).

Anul 2019 a adus și o importantă certificare de sustenabilitate pentru Kaufland România. Pentru al doilea an consecutiv, compania a fost desemnată „Cea mai sustenabilă companie din România”, în urma publicării rezultatelor singurului și celui mai complex studiu – Romanian CSR Index – care analizează nivelul de implicare a companiilor în politicile de mediu, dar și din punct de vedere economic și social.