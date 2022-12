Ceea ce la început era o joacă, pentru că a pornit de copil, azi s-a transformat într-un business sustenabil, care produce bani atât pentru el, cât și pentru oamenii de afaceri români și străini.

Dacă la 15 ani contura primele landing page-uri și crea primele campanii de ads, astăzi după 11 ani de experiență, a generat un cumul de peste 625.000 de lead-uri și clienți pentru afacerile pe care le ajută să crească accelerat.

L-am întâlnit pe Claudiu într-o cafenea din Bucureștiul istoric, acolo unde arhitectura secolului trecut scrie o poveste pe ritmurile calde ale lui Vivaldi îmbibate cu mirosul cafelei proaspăt râșnițe.

Chiar dacă azi conduce un business, care îi aduce atât satisfacția financiară, cât și profesională, Claudiu învață continuu. Așa a ajuns să urmeze cursurile unora dintre cei mai buni digital marketeri ai lumii și ai Americii.

“Succesul fiecărui om e egal cu toleranța sa la durere,” spune Claudiu, zâmbind, tânărul, care a eșuat de mai multe ori până a găsit drumul potrivit, care i-a adus rezultatele dorite.

Nu a fost niciodată angajat, ci a evoluat continuu, deoarece modelul sau de business e 100% digital și l-a automatizat rapid. În prezent deține 2 afaceri: agenția de digital direct-response marketing, Growth Hero și încă o afacere online, în care comercializează info products în Turcia, Indonesia, Brazilia și Mexic.

Pe o piață în continuă dezvoltare, ajută doar afacerile, pe care poate aplica direct-response advertising împreună cu realizarea unui sales funnel pentru produse și/sau servicii din România, Marea Britaniea, Germania, Franța și USA.

Digital marketingul înseamnă abilitatea de a transforma publicitatea plătită în profit. Acesta fiind și motivul pentru care serviciile oferite în cadrul agenție lui sunt axate doar în direcția de direct-response advertising și sales funnels.

Ce înseamnă toate acestea?

În primul rând foarte mulți confundă domeniul cu postările pe paginile de Instagram și Facebook. Da, într-adevăr, este o ramură ce face parte din digital marketing, dar domeniul asta însemna mai mult de atât. Nu spun că postările organice nu funcționează, dar în niciun caz nu vor aduce ROI-ul generat de un sales funnel.

E că și când ai avea posibilitatea de a trage de o manetă care să-ți aducă mai mulți clienți. E un canal de vânzări în care investești 1$ și care generează înapoi 5$, 10$, 50$ sau, poate chiar 200$ înapoi.

Un proces sistemic cu indicatori de performanță clari unde știi exact câți prospecți vor intra în fiecare săptămâna, câți dintre aceștia se vor transforma în clienți și cât de mult revenue vei obține în urma lor.

Odată ce ți-ai validat și mapat tot acest proces de “customer journey”, tot ce rămâne de făcut e să direcționezi trafic din canalele de advertising plătit în Google, Youtube, Facebook, Instagram, chiar și radio. Astfel direcționezi cât mai mai mulți oameni, care vor intra în acest proces menit să-i convingă să cumpere de la tine. Funcționează pentru orice nișă, indiferent că vorbim de B2C sau B2B.

E în contrast cu multe agenții de digital, care măsoară doar rezultatele obținute în numărul de afișări, impresii, click-uri și interaction, când, de fapt, ar trebui să se focuseze doar pe KPI, care chiar generează revenue.

Care este cea mai bună strategie de vânzări pentru a-ți crește numărul de clienți noi?

Să combini marketingul online cu vânzările clasice, dar se adresează doar celor care vând produse high-ticket sau au un CLTV mare. Pe scurt, ai nevoie ca marketingul să-ți genereze într-un mod predictibil lead-uri noi, iar toate aceste lead-uri să fie preluate de către oameni de sales care să închidă vânzarea.

Funcționează deoarece prin contact uman creezi încredere și pentru că vânzarea are loc într-un mod mult mai persuasiv, deoarece discuția este unu la unu și poți identifica mult mai ușor nevoile prospecților, iar în felul acesta obții cea mai mare conversie. Una e să trimiți traficul într-un landing page prin care să faci mass marketing și alta e când vânzarea are loc unu la unu.

Care este secretul celor care cunosc succesul în afaceri ?

Când pornești un business, indiferent de industria în care activezi, ajungi să lupți cu toți competitorii pentru cota de piață, dar câștigă doar cel care își permite să investească cel mai mult în marketing.

Că să poți face asta, ai nevoie de un customer acquisition cost mai mic decât competiția ta sau de un “customer life time value” mai mare decât ei. Astfel rămâi profitabil și poți plăti un “customer aquisition cost” pe care ceilalți nu și-l pot permite.

Altfel spus, cel care are cel mai bun marketing, câștigă jocul, deoarece poate domina licitațiile pe orice canal de advertising.

E un joc al numerelor, pe care mulți antreprenori cu care am lucrat l-au aplicat și astfel, au fost cazuri, în care în mai puțin de un an i-am ajutat să domine competiția, deoarece au intrat pe piață cu bugete foarte mari având un “front-end marketing bun”. Acest aspect le-a permis obținerea unui cost mic per achiziție de client, dar și un back-end marketing bine pus la punct prin care au maximizat CLTV-ul.

Care sunt trendurile pe piața de digital marketing în 2023? Cu ce vine nou anul 2023?

Nu sunt fanul obiectelor noi și strălucitoare, iar din acest motiv mă concentrez doar asupra fundamentelor. În cadrul agenției practicăm doar direct-response marketing care implică psihologia vânzării și a cumpărării.

Psihologia umană nu s-a schimbat, iar principiile care au funcționat acum 200 de ani funcționează la fel, dacă nu chiar mai bine astăzi. Așa că ne concentrăm să identificăm cât mai bine nevoile, durerile, temerile și aspirațiile care stau la baza segmentelor de clienți urmând că apoi să-i abordăm cu mesaje specifice pe canalele de digital.

Toate platformele de advertising sunt doar un simplu mecanism prin care livrăm mesajele către segmentele de clienți. Fie că este vorba despre SEO sau Google AdWords sau reclame Instagram sau Facebook, pentru noi sunt doar o modalitate de a obține trafic.

Așa că în loc să urmărești cel mai recent hack sau cel mai recent trend, mai bine focusează-te pe a-ți cunoaște cât mai bine prospectul că apoi să-i livrezi un mesaj atât de congruent cu nevoile sale încât să-l atingi emoțional.