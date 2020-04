Potrivit cotidianului The Sun, suma de 100 milioane de lire este prevăzută în contractul de asigurare, în cazul suspendării ediţiei din acest an a singurei competiţii de Mare Şlem pe iarbă, găzduită de All England Tennis Club din Londra.

Aceasta a fost a 11-a anulare a turneului de la Wimbledon, începând de la prima sa ediţie, care a avut loc în anul 1877. Cele zece anulări anterioare au fost provocate de război.

Alte turnee, precum cel de la Roland Garros, neavând nicio asigurare, au fost nevoite să îşi amâne desfăşurarea, compromiţând astfel restul calendarului.