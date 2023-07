Un britanic care lucrează în domeniul comunicării i-a atacat dur pe organizatorii de la Wimbledon pentru că au lăsat-o pe Simona Halep să vadă finala de acasă la televizor, în loc să o invite în lojă să o urmărească de acolo.

@Wimbledon why wasn’t the 2019 Champion @Simona_Halep allowed to attend the final and sit in the Royal Box yesterday. It is a disgrace the way Simona is being treated by the @itia_tennis. Simona is not a drugs cheat and is not guilty

— Paul Constance (@62paul22c_paul) July 16, 2023