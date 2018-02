Succes pentru firma românească RCS&RDS în Statele Unite

Decizia Instanţei SUA a anulat şi toate actele procesuale efectuate anterior în cadrul litigiului. Aceasta hotărâre poate fi atacată la the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit în termen de 30 de zile.

Instanţa din SUA a decis: “Cu privire la cererea formulată de anumiţi cetăţeni americani împotriva Societăţii, RCS & RDS S.A., RCS Management S.A., DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft şi filialei sale i-TV Digitalis Tavkozlesi Zrt. (“Paratele”) în faţa the United States District Court for the Eastern District of Virginia – Alexandria Division (“Instanţa SUA”), cu privire la care am furnizat informaţii în cadrul rapoartelor periodice ale Societăţii, dorim să ne informăm investitorii şi piaţa că, pe data de 8 februarie 2018, Instanţa SUA a admis cererea de anulare formulată de Pârate şi a încetat întreg procesul pe motiv de lipsa de competenţă materială a Instanţei SUA”.

Curs valutar

USD 3.7984 ron EUR 4.6561 ron HUF 1.4923 ron BRL 1.1558 ron BGN 2.3806 ron AUD 2.9599 ron

