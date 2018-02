Ministrul de Finanţe: MFP nu lucrează la introducerea impozitului pe gospodărie

"Este fals şi o să am şi o discuţie cu colegul meu din Senat, cu domnul Cîţu (senatorul PNL, Florin Cîţu n.r.) pentru că şi dânsul este finanţist. Trebuie să fim responsabili când declarăm astfel de lucruri. (...) Este total fals. Nu se lucrează la impozitul pe gospodărie. Domnul Cîţu este finanţist, este senator şi anumite declaraţii trebuie să fie date cu foarte mare responsabilitate. Ar trebui să fim oameni responsabili, pentru că ştim că declaraţiile noastre influenţează, din păcate, într-un fel sau altul, piaţa. S-a dovedit de fiecare dată că nu a fost pe subiect. O să am o discuţie cu dânsul, pentru a vedea exact care este scopul acestor declaraţii. Eu înţeleg, dar totuşi lupta politică trebuie dusă până la un punct. (...). Categoric, nu se lucrează la acest lucru în 2018", a spus Teodorovici, întrebat cum comentează declaraţia senatorului PNL Florin Cîţu care susţinea că Ministerul de Finanţe nu ar fi renunţat la impozitul pe gospodărie şi că în prezent ar pregăti "detaliile tehnice" ale acestuia.



Teodorovici a precizat că MFP lucrează în prezent la simplificare şi la "adevărata reformă din sistem". "Şi asta este ceea ce România are nevoie astăzi. Partea fiscală, dacă ne uităm în jurul României, ea stă foarte bine. Ce trebuie să facem noi ca să eliminăm blocajele care ţin investitorii deoparte? Debirocratizare, alt comportament al funcţionarilor la ghişeu, câţi mai puţini, poate, funcţionari la ghişeu, pentru că, dacă totul va fi online, electronic...", a adăugat Teodorovici.



Senatorul PNL Florin Cîţu anunţa vineri, într-o postare pe Facebook, că Ministerul Finanţelor Publice "lucrează chiar în acest moment la detaliile tehnice ale impozitului pe gospodărie".



"Nu au renunţat nici la asta. Pe scurt, nicio gospodărie din România nu va rămâne neimpozitată. Veţi fi obligaţi să vă număraţi şi să declaraţi toate găinile, porcii, vacile, oile, câinii, pisicile, televizoarele etc. (Scapă doar hamsterii ). În plus, dacă aveţi livezi sau podgorii vă costa extra. Acest impozit urmăreşte lărgirea bazei de impozitare şi identificarea şi taxarea tuturor formelor de venit din România. Este nevoie disperată de bani. Introduc acest impozit pentru că nu au bani în buget nici măcar pentru acele creşteri salariale de maxim 4%. Este clar acum că tăierile de salarii pentru bugetari au fost premeditate", a scris Cîţu