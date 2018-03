Inedit la IKEA: Designerul care a lucrat cu Madonna și Lady Gaga își aduce colecția la București

Cu produse precum pălării mari de sticlă sau perne în formă de buze şi cutii cu forme interesante pentru depozitare, colecţia este, de departe, una dintre cele mai inedite.

Compusă din 35 de produse, această colecţie reflectă mantra personală a designerului „B. who you are”. Pe lângă dungi şi culoarea roşie, un alt element cheie al designului colecţiei ste jocul dimensiunilor - cum ar fi transformarea unui ceas de buzunar într-un ceas mare pentru perete şi crearea unei oglinzi pentru machiaj supradimensionate.

„B. who you are înseamnă să te accepţi aşa cum eşti, indiferent de ce gândeşte lumea despre tine. Este vorba despre individualitate şi creativitate - două elemente esenţaile ale colecţiei. Am vrut să fie distractivă, recognoscibilă şi accesibilă tuturor”, a explicat Bea Åkerlund, care se descrie ca o activistă a modei.