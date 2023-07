În perioada pandemiei, intervențiile elective (neconsiderate urgențe) au fost stopate în spitalele din România, cu scopul de a nu bloca disponibilitatea paturilor de terapie intensive; artroză fiind o boală cronică cu evoluție lentă și progresivă, tratamentul chirurgical al acesteia prin implantarea de protezare articulare, a fost pur și simplu stopată în cele mai multe spitale publice din România, precum și în unele spitale private. Acest fenomen s-a produs la scară mondială, nu numai în România. Ulterior, toți acești pacienți, la care boală a progresat, au revenit în spitale pentru a fi tratați, dar în număr mult mai mare decât în perioadele anterioare. Astfel, producătorii de astfel de proteze s-au confruntat cu o cerere mai mare decât capacitatea de producție existența la sfârșitul perioadei de pandemie. În plus, majoritatea acestor implanturi (peste 70%) sunt confecționate din aliaj de titan, iar cel mai important furnizor de titan la nivel mondial este : Rusia, neexistând alte țări care să aibă o industrie solidă în extragerea și exploatarea acestui minereu. În urmă războiului pornit de peste un an între Rusia și Ucraina, a crescut prețul acestei materii prime și a scăzut dramatic disponibilitatea acesteia. Acest cumul de factori a condus la o disponibilitate de produse mult sub nivelul cererii din spitalele din întreagă lume, implicit în România. În companii că a noastră există la acest moment o “competiție internă” pentru alocarea produselor și ofertarea acestora pe o piață sau altă. În acest moment această este cea mai mare problema cu care ne confruntăm în această industrie.

3. Care sunt clienții dvs cei mai buni, unitățile de stat sau cele private?

În ceea ce privește cifra de afaceri, această este net în favoarea spitalelor publice : circa 80%. Colaborăm intens și cu spitalele private și am observat o creștere importantă a acestui sector, cu precădere în timpul pandemiei și după această perioada. În esență avem o colaborare excelență cu ambele domenii ; personalul medical este foarte profesionist și dedicate, în toate spitalele. Spitalele private sunt însă mai expuse financiar fluctuațiilor economice din perioadele dificile (pandemie, conflictele internaționale, etc.) ele reacționând inclusiv în ceea ce riveste relația lor cu furnizorii, achizițiile de echipamente moderne, investițiile în tehnologie.

Se vorbește foarte mult despre digitalizare. Din punctul dvs de vedere, se vede un progres din acest punct de vedere în cererea de echipamente medicale?

Da, este evidență orientarea spre digitalizare și a domenului sănătății. Statisticile medicale, colectarea și utilizarea datelor privitoare la eficientă unor tipuri de tratament asupra pacienților, devin esențiale în anticiparea și dovedirii eficienței acestora pe termen lung. Pacienții sunt mult mai educați, au așteptări mult mai mari și doresc să aibă access mai facil și mai rapid la tratament și informație medicală, cu rezultatele mai bune, costuri mai mici, confort mai mare și timp de suferință cât mai redus. Toate acestea pun presiune pe sistemul medical în sensul eficientizării : colectării, stocării, interpretării și utilizării informației. Compania noastră introduce o întreagă gama de produse care să sprijine aceste noi tendințe, produse care de anul acesta sunt disponibile și în România.

5. Cum se manifestă concurența pe piața pe care activați?

La nivel Mondial există foarte mulți producători de produse similare că și utilitate cu cele produse de compania noastră, dar calitatea și evidențele clinice existente, variază foarte mult în această piață. În România există zeci de competitori, de regulă distribuitori locali de produse similare, de calități diferite. Există însă puțini competitori de talie mondială, prezenți și în România, care de obicei își îndreaptă că sin oi atenția spre calitatea produselor, serviciilor și programelor de educație medicală, în sensul imbuntatirii modalității de utilizare a produselor respective sia rezultatelor clinic la pacienții implicați. De regulă aceste puține companii au prețurile produselor lor mai ridicate, iar ceilalți jucători au tendința să între în competiție prin reducerea prețurilor,mai ales în acele spitale care nu se bucură de o finanțare suficientă.

6. Sunteți la curent cu noutățile tehnice din acest domeniu, care credeți că va fi tendința centrală în următorii zece ani?

În domeniul Ortopediei se va pune accent pe implanturi și tehnici operatorii care să permită intervenții cât mai puțîn invazive, cu recuperare cât mai rapidă post-operatorie, cu o recuperare funcțională cât mai apropriată de cea normală și cu o longevitate crescută a suprvietuirii implantului în corp. Toți pacienții doresc : mai puțînă suferință, o viață și o mobilitate cât mai apropiată de cea normală și pe termen cât mai lung. Chirurgul și implantul vor trebui să poată oferi aceste lucruri.

7. Care este aparatul/dispozitivul cel mai scump pe care îl aveți în ofertă?

Robotul ortopedic (“ROSA” – Robotic Surgeon Assistant) destinat implantării cu acuratețe maximă a protezelor articulare este echipamentul nostru cel mai scump (are un preț de peste 2 milioane de Euro, cu accesoriile aferente), dar costul acestuia se amortizează în timp, prin reducerea complicațiilor și a costului potențialelor reinterventii, generate de implantarea inexactă a unor proteze. Practic acesta reprezintă o investiție care generează o economie pe termen lung, dar și cele mai bune rezultate la pacienții operați.