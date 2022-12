În această zi, în 1989, apăreau TAB-urile pe străzile Timișoarei, scoase de armată și miliție pentru a-i intimida pe cei care s-au răsculat împotriva regimului Ceaușescu. Au avut loc lupte de stradă între civili și militari, iar în noaptea următoare, Timișoara a fost sub asediu și s-a tras fără oprire, timp de 12 ore.

„Bilanț final: 66 de morți, aproape 200 de răniți. Pe 17 decembrie 1989, în orașul în care a izbucnit Revoluția, au căzut primii oameni. Gloanțele au secerat zeci de vieți. Le spunem, de atunci, martiri”, explică cei de la Muzeul Național al Banatului.

„Am căzut și nu am mai putut respira”

Fotograful Constantin Duma, care a fost martor la toate aceste evenimente, a povestit cu lux de amănunte ce a trăit în acele zile.

„Fotografic, documentele, argumentele, sunt cele care stabilesc ce s-a întâmplat în 1989. Am avut situații când recunosc că, dacă scoteam aparatul, aveai senzația că vin și te iau, dar simțeai că e de asemenea important. În 17 decembrie, după ce am ajuns la Consiliul Județean, am ajuns în spate la Bega Mică și acolo erau oameni și militari în Piața Libertății, la mică distanță se trăgeau focuri se armă și era un baraj de militari. Cu aceștia am avut o forțare de baraj, iar unul mi-a aplicat o lovitură cu patul de armă, încât am căzut și nu am mai putut respira. Noroc cu niște doamne care m-au ajutat.

Mai apoi, de la Bega la Catedrală, am fost verificat de cinci ori. Vă dați seama ce însemna să ai aparat de fotografiat, pentru că te controlau de pietre și arme. După am trecut prin fața Cinematografului Studio, am întâlnit militari care ne-au controlat din nou, dar mergeam într-o direcție legitimă, spre cea unde aveam domiciliul.

Peste 20 de minute, cât am stat pe treptele Catedralei, pe militari i-am văzut lângă statuia lui Paul Neagu și au tras spre oameni, se vedea că mai mult la intimidare, se dădeau ricoșeuri. Am fugit prin parc spre casă și în spatele meu se trăgea în toate direcțiile. În 20 decembrie eram în Piața Operei și am fotografiat cu mare frică, am urcat la un moment dat pe o balustradă și am fotografiat un grup de cinci oameni; m-au văzut, m-au dat jos de acolo și m-au bătut bine. Am scăpat pentru că erau niște muncitori care mă cunoșteau și au intervenit pentru mine. M-a determinat să merg acolo faptul că simțeam că se întâmplă ceva istoric”, a spus acesta.

Orarul manifestațiilor de astăzi

Astăzi, la Timișoara, au loc mai multe manifestări în amintirea martirilor din 1989.