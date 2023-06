Florin Postolachi este unul dintre participanții la Revolta de la Brașov din 1987. În cadrul podcastului de pe canalul de YouTube HAI România, el a povestit cum s-a terminat ancheta de la București și cum i-a transformat Revoluția pe anchetatori din călăi în eroi.

Noi informații despre Revoluția din 1989

„Am văzut puțini oameni curajoși care ar fi luptat cu sistemul. Eu aveam câțiva prieteni, dar nu știu dacă aș fi reușit să fac ceva, m-aș fi întors la beciurile poliției, atât. Așa am crezut, că nu se poate, dar uite că… Dar și acum cred că, dacă nu s-ar fi întâmplat în restul Europei, România.

Știu că au venit băieții de la Revoluție la Roman pe 18. Cred. Și ne-am întâlnit cu cei de la Timișoara și au zis: „Am venit la voi, pentru că știam că de aici a pornit ’87 și voiam să ne ajutați să facem praf aia acolo la Timișoara.” Au venit doi de la Timișoara din piață, de unde s-a tras. Au discutat cu noi și a ieșit un grup pe străzile Brașovului. Am ieșit și eu, dar așa… M-am ascuns bine! Mă gândeam: „Iară mă duc acolo, stai liniștit.”

M-am întâlnit după cu ei la câteva manifestări. Eu cu un prieten am ieșit, nici n-am zis la nimeni, nimeni nu știa. Ne-am dus, dar au plecat băieții, n-au stat mult. Și după a căzut regimul, a venit șeful secției unde lucram și și-a cerut scuze. Mi-a zis că în fiecare dimineață, la ora 10, ieșea de undeva de sus, se uita la mine și dădea din cap. Și toți îi spun: „Am fost pus să te urmăresc.”

Mulți nu avem dosare. Se spune că în ’89 au scos dosarele 15 Noiembrie și au început să le cerceteze iar și lucrau cu ele”, a spus Florin Postolachi.

Adevărul despre informatori

Florin Postolachi au explicat că multe persoane nu au dat curs invitației Securității și atunci au renunțat. Cu toate acestea, se pare că aceste persoane sunt active și în prezent.

„La un moment dat, a apărut o chestie că printre noi au fost informatori. Am primit o listă cu 7 persoane care aveau ER, care însemna că au fost contactați, dar ei nu au dat curs invitației Securității și atunci au renunțat. Am avut multe ciocniri cu ei după Revoluție, mai multe decât înainte. Pentru că sunt prezenți peste tot, sunt activi și acum.

Am avut privilegiul să mă întâlnesc cu oameni importanți, care au făcut ceva. Trecând prin lucrurile astea, apreciezi mai bine lucrurile făcute de oameni cu povești similare. Am avut privilegiul să mă întâlnesc cu Lech Wałęsa. Pentru mine, e total, să stai un minut cu Lech Wałęsa de vorbă, este extraordinar. Am văzut cum este educat poporul polonez.

Am văzut un muzeu la Varșovia plin de copii, respect, admirație față de istorie, de înaintașii lor. L-am întrebat pe directorul muzeului, un tip de 30 de ani care dormea acolo, cum este educată tânăra generație? De la 2-3 ani, de Ziua Steagului, îi chemăm pe mame cu ei și le oferim prăjituri în culorile steagului polonez. Și creștem cu vârsta, spectacole, pentru cei de 18-19 ani, de Ziua Constituției. Fantastici oameni, de admirat, prin tot ce fac”, a mai declarat Florin Postolachi.

Florin Postolachi: Este o mândrie pentru că noi, la un moment dat, am reușit să facem ceva

De asemenea, invitatul lui Ionuț Cristache a mai spus că revolta a venit într-un moment în care lumea nu credea că se va mai întâmpla nimic în România.

„S-a spus de-a lungul timpului că românii au fost răbdători, chiar revolta asta a venit într-un moment în care lumea credea că nu se va mai întâmpla nimic în România. Și asta aș vrea să se țină minte, că au existat români care au făcut ce au putut, cât au putut, cât au fost lăsați să facă și că există oameni, dar sunt foarte mulți oameni care stau și așteaptă. Văd și acum că sunt mulți care așteaptă să vină cineva.

Vorbesc în numele participanților la Revoltă: este o mândrie pentru că noi, la un moment dat, am reușit să facem ceva. Foarte important tot pentru noi, e identitatea noastră. Încercăm peste tot să vorbim cu copiii și să le explicăm ce înseamnă să ai personalitate, curaj, să ai demnitate.”, a povestit Florin Postolachi, în cadrul podcastului prezentat de Ionuț Cristache.