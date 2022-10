Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat, luni, că loviturile rusești au vizat infrastructura energetică din întreaga țară, transmite BBC.

Au fost lovite instalațiile energetice din Kiev, Lviv, Dnipro, Vinnytsia, Zaporojie, Harkov și alte regiuni, spune Zelenski într-o postare pe Telegram.

„Ei vor panică și haos, vor să ne distrugă sistemul energetic. Ei sunt fără speranță. A doua țintă sunt oamenii. Un astfel de moment și astfel de ținte au fost special alese pentru a provoca cât mai multe pagube”, a spus Volodimir Zelenski, spunându-le oamenilor să rămână în adăposturi antiaeriene.

De asemenea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut să se filmeze pe stradă la Kiev, lucru pe care l-a făcut și în primele zile ale războiului.

O rachetă rusă a lovit și un pod pietonal și de ciclism recent construit la Kiev, cunoscut sub numele de podul Klitschko, care a fost inaugurat în 2019.

Podul este o atracție turistică populară de-a lungul malului râului Nipru, cu secțiuni realizate din panouri de sticlă și cu o autostradă aglomerată care trece pe sub. Podul are o lungime de 212 m și o înălțime de 32 m. Turiștii îl cunosc ca fiind în mod normal animat de artiști de stradă și muzicieni. Imagini de la o cameră de supraveghere de pe pod arată momentul în care acesta a fost lovit.

Se pare că Rusia încearcă să se răzbune pe Ucraina din cauza atacului de pe podul Crimeea. Sediul companiei private de energie DTEK din Ucraina, situat la Kiev, a fost lovit de o lovitură cu rachete rusești în dimineața zilei de 10 octombrie.

Sunt raportate atacuri asupra infrastructurii critice în toată Ucraina.

De asemenea, oraşul Liov, situat în vestul Ucrainei, a fost bombardat luni, anunţă guvernatorul regional Maxim Koziţkii.

”Atacuri asupra infrastructurilor energetice din regiunea Liov au fost înregistrate”, anunţă el într-o postare pe Telegram.

Totodată, mai multe atacuri s-au întregistrat în zona Zaporojie.

The headquarters of Ukraine’s private energy company DTEK located in Kyiv was hit by a Russian missile strike on the morning of Oct. 10.

Attacks on critical infrastructure across Ukraine are being reported.

📷Courtesy pic.twitter.com/xeLMFiVfou

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022