Testarea este organizată acum de compania non-profit 4 Day Week Global, în colaborare cu organizaţiile britanice Autonomy și The 4 Day Week UK Campaign, plus cercetătorii britanici de la Universităţile Cambridge, Oxford şi Boston College.

În curând, cercetătorii vor lucra împreună cu fiecare organizaţie implicată pentru a măsura impactul săptămânii de lucru de patru zile asupra productivităţii şi a bunăstării angajaţilor, precum şi impactul asupra mediului şi a egalităţii de gen.

Angajații vor primi salariul integral în perioada de probă

În cele șase luni de probă, firmele participante vor achita integral salariile angajaţilor care vor lucra 80% din timp, în schimbul angajamentului de a menţine o productivitate de cel puţin 100%.

„Marea Britanie este pe creasta valului impulsului global din spatele săptămânii de lucru de patru zile. În condiţiile în care am ieşit din pandemie, din ce în ce mai multe companii recunosc că noua frontieră a concurenţei este calitatea vieţii, iar reducerea numărului de ore de muncă le va da un avantaj competitiv”, a afirmat recent Joe O’Connor, directorul general al 4 Day Week Global, relatează agenția de presă DPA.

Juliet Schor, profesor de sociologie la Boston College, a explicat anterior că în acest proiect va fi analizat modul în care angajaţii răspund la ziua liberă suplimentară, în ceea ce priveşte stresul şi satisfacţia privind viaţa personală şi locul de muncă, sănătatea lor, somnul lor, consumul de energie, plus alte aspecte importante.

„În general, săptămâna de lucru de patru zile este considerată ca având trei avantaje: ajută angajaţii, companiile şi mediul. Cercetările noastre vor analiza toate aceste aspecte”, a adăugat Juliet Schor.

Săptămâna de lucru de patru zile a fost testată anterior în alte state

Alex Soojung-Kim Pang, un director de program de la 4 Day Week Global, a declarat totodată că testul actual din Marea Britanie va dura șase luni de zile și va avea avantajul de a oferi mai mult timp întreprinderilor în vederea experimentării şi adunării datelor.

Adaptarea va fi uşoară în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), ce pot implementa schimbări mari în scurt timp, a explicat Alex Soojung-Kim Pang.

Acest test atipic are drept obiectiv principal să ajute întreprinderile locale să îşi scurteze programul de lucru, fără a scădea salariile angajaților și fără a încetini activitatea companiilor respective.

Precizăm că teste asemănătoare au avut loc deja în Spania, Islanda, Statele Unite ale Americii şi Canada şi urmează să aibă loc în luna august și în Australia şi Noua Zeelandă.