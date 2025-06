Într-un climat profesional în care românii figurează constant în topul european al celor mai multe ore lucrate – cu o medie de aproape 39 de ore pe săptămână – o schimbare de paradigmă începe să prindă contur: tot mai multe companii românești adoptă săptămâna de lucru de 4 zile, fără reducerea salariului. Rezultatul? Angajați mai motivați, mai eficienți și un echilibru real între viața personală și cea profesională.

„Mi-am mutat cumva copiii la o școală care nu era în București ca să fac față situației de atunci. Și am zis păi, cum o să facem? Păi să fac în trei zile ce făceam în cinci. Și toată lumea rădea pentru că noi munceam uneori până noaptea. Cum să facem cinci? Și zic ok, hai să facem proba. Toată lumea s-a obișnuit, că eu am toate întâlnirile lunea, că sunt doar luni, marți, miercuri”, a declarat Loredana Albu, director agenție de PR, scrie antena3.ro.