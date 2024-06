Evaluat la suma de 500 de milioane de dolari, Koru a lovit marea pentru prima dată în 2023 și de atunci l-a transportat pe Jeff Bezos pe tot globul. Având trei catarge masive de aproape 70 de metri, vasul poate atinge o viteză maximă sub vele de 20 de noduri, potrivit New York Post.

Yachtul lui Jeff Bezos este un adevărat conac plutitor

Până la 18 persoane pot naviga pe iaht, permițându-i lui Bezos să-și aducă familia și prietenii în vacanțe în orice colț al lumii.

Iată câteva caracteristici extravagante ale super-yachtului Koru și cât costă întreținerea acestui conac plutitor, potrivit Yahoo.com.

Caracteristici-cheie ale yachtului Koru

După cum era de așteptat, iahtul lui Bezos este definit de lux de la un capăt la altul. Cu o avere netă de 203,8 miliarde de dolari, conform Forbes. Bezos își poate permite să doteze Koru cu cele mai bune echipamente și cel mai luxos mobilier.

Koru are trei punți în aer liber, dintre care două au amenajate piscine, potrivit New York Post. De asemenea, pe yacht există un cinematograf, mai multe saloane și mai multe zone de afaceri.

Iahtul este personalizat, modelat din câte se pare pe gustul logodnicei lui Bezos, Lauren Sanchez. Chiar și catargele sunt luxoase, deoarece fondatorul Amazon a ales sisteme de înfășurare, care păstrează pânzele în partea de jos a catargului, deasupra punții, astfel încât puntea să fie liberă și spațioasă, fără funii.

Koru are nevoie de un vas de sprijin: Abeona

Una dintre cele mai șocante caracteristici ale yachtului Koru este faptul că are nevoie de propriul vas de sprijin. Abeona, în valoare de 75 de milioane de dolari, are un heliport, pe care iubita lui Bezos a fost surprinsă folosindu-l pentru a-și aduce elicopterul personal, notează New York Post.

Este conceput pentru a transporta echipament suplimentar. Patru jet-ski-uri și o barcă mai mică au fost observate pe Abeona în timpul unei călătorii din 2023, la Mallorca, Spania.

De asemenea, este capabilă să ridice un mic submarin, deși, deocamdată, Bezos nu are unul.

În plus, nava de sprijin are două cabine suplimentare, care pot găzdui patru oaspeți. Acest lucru ar putea fi util dacă Bezos vrea să invite un grup mai mare decât încape pe Koru.

Echipajul de bord

Începând de la personal și conducerea celor două ambarcațiuni și până la întreținerea acestora și primirea oaspeților la bord, este clar că Bezos are nevoie de o mică armată pe mare.

Koru are un echipaj de până la 36 de persoane, potrivit The New York Post. Abeona are nevoie de un echipaj format din 45 de persoane și personal de asistență.

Costuri anuale de exploatare

Achiziționarea Koru și Abeona l-au costat pe Bezos mai mult de jumătate de miliard de dolari, dar cheltuielile nu s-au terminat aici. După cum vă puteți imagina, costul anual pentru întreținerea unui super-yacht și a altui vas de sprijin înseamnă mai mult decât câștigă majoritatea oamenilor într-o viață.

Koru are nevoie de aproximativ 25 de milioane de dolari pe an pentru cheltuieli de operare, potrivit Daily Mail. În plus, Bezos cheltuiește în jur de 5 până la 10 milioane de dolari pentru costurile anuale de întreținere ale navei Abeona.

Taxe portuare

Când proprietarii sunt pe uscat, trebuie să găsească un loc de ancorare. Nici acest lucru nu este deloc ieftin pentru Koru.

În noiembrie 2023, iahtul miliardarului a sosit în Fort Lauderdale, Florida, dar era prea mare pentru a încăpea în port, potrivit Daily Mail. Prin urmare, a trebuit andocat cu nave de croazieră, la Port Everglades, la un preț de 16.500 USD pe săptămână.