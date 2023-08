Veste șoc pentru Simona Halep! Este vorba despre Maria Sakkari. Aceasta a părăsit ultimul Grand Slam al anului încă din primul tur, după înfrângerea cu Rebeka Masarova.

Astfel, Sakkari a ajuns la patru eșecuri în ultimele cinci meciuri oficiale. În acest context, o retragere temporară din tenis este foarte posibilă pentru Maria Sakkari.

Jucătoarea din Grecia a recunoscut că „nu are mintea limpede” și a vorbit deschis despre pauza care o poate ajuta să-și revină din toate punctele de vedere.

Am avut emoții, dar am început bine. Nu știu ce e în neregulă cu mine. Eram condus cu 4-1, nu jucam foarte bine, dar am făcut ce trebuia să fac. Am continuat să fiu neliniștită, dar nu era ca și cum mi-aș fi pierdut mințile. Nu pot să-mi explic. Este foarte neplăcut pentru mine”, a declarat Maria Sakkari.

„Cele două înfrângeri anterioare cu siguranță au jucat un rol, am fost foarte emoționată, nu știu ce voi face, chiar nu știu… Poate ar trebui să iau o pauză, sufăr pe teren. Nu pot lua o decizie acum, e greu. Nu am mintea limpede.

Maria Sakkari bursts into tears during press conference following her loss first round of US Open today 🥺

„Maybe I should take a break,” said Sakkari.pic.twitter.com/BN5GGrOVey

