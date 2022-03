„Răul înarmat cu rachete, bombe și artilerie trebuie oprit imediat. Distruge economia. Pentru a arăta că omenirea știe cum să se apere”, sunt cuvintele pe care Volodimir Zelenski le-a atașat postării sale recente de pe rețelele de socializare, referindu-se la Rusia.

În mesajul transmis luni seară, președintele ucrainean a acuzat Rusia că a comis crime de război, susținând că ar trebui să răspundă pentru acțiunile sale în fața unui tribunal internațional.

„Un stat care comite crime împotriva civililor nu poate fi un membru al Consiliului de Securitate ONU. Pentru un astfel de stat, intrarea în toate porturile, canalele și aeroporturile din lume trebuie oprită. Un astfel de stat nu ar trebui să primească miliarde pentru exporturi de energie. A plăti pentru produse rusești înseamnă, acum, să plătești pentru uciderea unor oameni. Cred că Rusia încearcă să pună presiune pe Ucraina cu această metodă simplă. Nu pierdeți timpul! Nu acceptăm această tactică!”, a exclamat liderul ucrainean.

De altfel, acesta a informat că a semnat deja cecerea oficială pentru aderarea imediată a Ucrainei în Uniunea Europeană.

„Am așteptat 30 de ani. Am semnat astăzi cererea de aderare la UE, ne-am câștigat dreptul să fim alături de toți ceilalți europeni”, a exclamat Volodimir Zelenski, luni, 28 februarie.

„Obiectivul nostru este să fim împreună cu europenii şi, cel mai important, să avem o poziţie egală. Sunt sigur că este corect, sunt sigur că este posibil”, a afirmat acesta, după ce a semnat.

De altfel, luni, 28 februarie, premierul ucrainean Denis Şmîhal a scris pe rețelele de socializare că Ucraina a trimis oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană.

„Propunerea care face istorie vine de la prietenul meu, prim-ministrul Eduard Heger, despre apartenenţa #Ucrainei la #UE. Cererea este pe drum, naţiunea ucraineană a făcut alegerea europeană cu mult timp în urmă. Sincere mulţumiri pentru sprijinul extraordinar!”, a scris prim-ministrul ucrainean pe Twitter.

The proposal which makes history from my friend 🇸🇰 PM @eduardheger on #Ukraine‘s membership in the #EU. The application is on the way, Ukrainian nation made the 🇪🇺 choice long time ago. Sincere gratitude for the outstanding support!

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 28, 2022