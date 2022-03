UPDATE 2

Karim Khan, judecător la Curtea Penală Internațională de la Haga, a inițiat și a lansat personal o anchetă asupra oficialilor ruși care au invadat Ucraina.

„Ucraina nu este un stat parte la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale. Prin urmare, ea însăși nu poate trimite această situație biroului meu. Dar mi-am folosit prerogativele”, se menționează în mesajul postat de pe site-ul Curții Internaționale de Justiție.

Bulgaria, Polonia și Slovacia vor preda forțelor armate ale Ucrainei peste 70 de avioane. Vorbim despre avioane de luptă MiG-29 și avioane de atac Su-25. Acest lucru a fost raportat de centrul de presă al Marinei Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie The Odessa Journal.

Prim-ministrul canadian Justin Trudeau: Canada va furniza Ucrainei arme antitanc și muniție îmbunătățită și va interzice importul de țiței rusesc. Ministrul Apărării, Anita Anand, a declarat că Canada va trimite în curând 100 de sisteme antitanc Carl Gustaf și 2.000 de rachete în Ucraina.

UPDATE

Imagini tulburătoare vin din Harkov, unde o rachetă a lovit clădirea Consiliului Local chiar în această dimineaţă, la ora 08:01.

Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, este ţinta unui atac susţinut din partea forţelor militare ruse.

VIDEO UPDATE: Different angle, what happened in Harkov. What was the target here? #Harkov #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/v5rvyHVZBd

