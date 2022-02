UPDATE

Ministrul ucrainean al Apărării Oleksi Reznikov anunţă într-o postare pe Facebook că au trecut ”96 de ore de rezistenţă”, patru zile de curaj, dăruire şi credinţă”.

”Dragi ucraineni! 96 de ore de rezistenţă. 4 zile de formare, curaj, dăruire şi credinţă. (…) Durere pentru cei care şi-au dat viaţa pentru Ucraina. Furiw împotriva duşmanului care ne omoară femeile şi copiii distruge oraşe paşnice. Şi încrederea că va fi pedepsit! Sunt necesare pedepse”, a scris Reznikov.

Acesta aminteşte de ajutorul oferit de statele europene şi de SUA, dar şi de cele care au oferit adăpost pentru zeci de mii de bebeluşi şi pentru mamele, lor, despre care afirmă că sunt ”cei pe care dorim să-i protejăm cel mai mult”.

”Toate acestea sunt meritul apărătorilor noştri, întregului popor ucrainean. Care a refuzat să cedeze în faţa tiranului nebun. Şi care este obligat să câştige. Ucraina va câştiga!! Glorie Ucrainei!”, îşi încheie el mesajul.

UPDATE

Țintele ar fi Kiev şi al doilea oraş ca mărime, Harkov, precum şi Mikolaiv, în apropiere de Marea Neagră şi Herson, în partea de sud a ţării.

Se pare că mai multe bombardiere şi avioane de vânătoare au decolat din peninsula Crimeea îndreptându-se spre oraşe din Ucraina, a informat agenţia ucraineană de presă UNIAN, transmite luni dpa.

❗A rocket hit a residential building in the center of Chernigov, two lower floors caught fire, the number of injured is still unknown. pic.twitter.com/gEzFXjZ2IS

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022