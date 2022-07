Informații explozive despre Vladimir Putin. Apar detalii fără precedent despre liderul de la Moscova. Șeful serviciilor de informații militare ucrainene spune că în timpul vizitei de la Teheran, președintele rus ar fi trimis o dublură în locul său.

El a făcut referire la momentul în care Vladimir Putin a coborât din avion. Dacă până acum liderul de la Moscova cobora stânjenit treptele, de această dată, liderul de la Moscova a fost mult mai rapid spre deosebire de alte apariții publice din ultima vreme.

„Vă rog să priviți momentul ieșirii lui Putin din avion. Este cumva Putin?”, a declarat acesta pentru presa ucraineană, conform Realitatea.net. În acest sens, generalul Kyrylo Budanov, bănuiește că persoana respectivă nu era, de fapt, Vladimir Putin.

NEW – Putin lands in Tehran for talks with Iran, Turkey’s Erdogan. pic.twitter.com/VMkA1xRy3E

— Disclose.tv (@disclosetv) July 19, 2022