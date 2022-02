Uniunea Europeană va finanţa achiziţionarea şi livrarea de arme şi alte echipamente către Ucraina, care se confruntă la ora actuală cu o invazie din partea Rusiei, a anunţat duminică preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precizând că aceasta este o premieră pentru UE, transmite AFP.

Bruxelles va propune celor 27 de state membre să utilizeze o linie de finanţare de urgenţă a UE „pentru a furniza forţelor ucrainene arme letale, precum şi carburant, echipamente de protecţie şi articole medicale”, punând astfel capăt „tabuului potrivit căruia Uniunea Europeană nu furnizează arme beligeranţilor”, a precizat şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell.

We are stepping up our support for Ukraine.

For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.

We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022