Liderul de la Kremlin a semnat un decret pentru eliberarea din funcție a lui Anatoli Ciubais, considerat unul dintre cei mai importanți reformatori liberali ai Rusiei. Decizia lui Vladimir Putin vine la câteva zile după ce acesta a plecat din Rusia pe 23 martie.

O sursă care a dorit să își păstreze anonimatul a declarat, pentru Reuters, că Anatoli Ciubais nu intenționează să se mai întoarcă în Rusia.

Anunțul semnării acestui decret a fost făcut de către purtătorul de cuvânt al Președinției ruse, Dmitri Peskov, scrie agenția rusească de presă TASS. De asemenea, el a mai spus că Anatoli Ciubais nu a fost angajat al guvernului și nici nu a făcut parte din staff-ul de la Kremlin.

Amintim că acesta a fost numit în funcția de reprezentant special al lui Vladimir Putin pentru relații cu organizațiile internaționale în anul 2020, după ce și-a dat demisia din funcția de președinte al companiei de stat în domeniul tehnologiilor RUSNANO.

⚡️#Putin signed a decree on the release of Chubais from the duties of the special representative of the President of the #Russian Federation pic.twitter.com/jtgg86lbGs

