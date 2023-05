Cei doi miniștri au vorbit inclusiv despre extinderea Socar în România

Virgil Popescu se află într-o vizită de lucru la Baku, în Azerbaidjan. În cadrul întâlnirii cu ministrul azer al Economiei, s-a discutat, de asemenea, despre extinderea Socar în România.

”Astăzi am avut o întâlnire de lucru, la Baku, cu ministrul Economiei din Azerbaidjan Mikayil Jabbarov. Am discutat despre direcţiile viitoare ale relaţiilor bilaterale, despre întărirea cooperării economice dintre ţările noastre. Am continuat dialogul şi pe marginea iniţiativelor care vizează consolidarea parteneriatului în domeniul energiei, inclusiv extinderea portofoliului Socar în România”, a scris acesta pe Facebook.

Ministrul român al Energiei i-a mulțumit lui Mikayil Jabbarov pentru deschidere și susținere.

”Îi mulţumesc ministrului Jabbarov pentru deschidere şi susţinere”, a conchis Virgil Popescu.

România, mai aproape de independența energetică

Vă reamintim că la finalul lunii aprilie, la Sofia, ministrul Virgil Popescu a semnat Memorandumul de înţelegere pentru încurajarea cooperării între Transgaz (România), Bulgartransgaz (Republica Bulgaria), FGSZ (Ungaria), Eustream (Republica Slovacă) şi SOCAR (Republica Azerbaijan).

„Cooperarea este esențială pentru întărirea securității și independenței energetice!

Astăzi am semnat Memorandumul de înțelegere pentru încurajarea cooperării între Transgaz (România), Bulgartransgaz (Republica Bulgaria), FGSZ (Ungaria), Eustream (Republica Slovacă) și SOCAR (Republica Azerbaijan).

Documentul de cooperare a fost semnat și de către Rossen Hristov, Ministrul Energiei din Bulgaria, Peter Szijjarto, Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, reprezentat de către Karel Hirman Ministrul Economiei din Slovacia și de Parviz Shahbazov, Ministrul Energiei din Republica Azerbaidjan, în cadrul unei ceremonii organizată la Sofia, la care au participat și președintele Republicii Bulgaria Rumen Radev, președintele Republicii Azerbaijan Ilham Aliyev și comisarul european pentru Energie Kadri Simson.”, a anunțat atunci Virgil Popescu.

Potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu, cooperarea este esențială pentru întărirea securității și renunțarea la dependența de gazul rusesc.

„Prin întârirea cooperării asigurăm diversificarea rutelor de aprovizionare și furnizarea de cantități suplimentare de gaze naturale din Azerbaidjan către UE prin intermediul coridorului de transport existent al Inelului de solidaritate.

Înțelegerea de astăzi arată, din nou, că este ireversibil procesul prin care renunțăm la dependența de gazul rusesc.

Mai mult chiar, am propus sa lăsăm Memorandumul deschis pentru ca și alte state din regiune sa se alăture. Și aici mă gândesc la Republica Turcia, Republica Moldova sau Ucraina. Interconectarea s-a dovedit că nu este doar o măsură de solidaritate, ci un instrument pentru asigurarea aprozivionării și securității energetice.”, a scris ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.