La o zi după evenimentul neplăcut care s-a produs în Parlament, George Simion cutremură din nou scena politică. Acesta a întrebat publicul dacă nu știa până acum că actualul ministru al Energiei a fost arestat.

„Nu știați că Virgil Popescu a fost arestat?”, a întrebat George Simion.

Informațiile prezentate de liderul AUR sunt reale parțial. Mai exact, în 2001, Virgil Popescu a fost reținut pentru 24 de ore, în mod abuziv, de I.P.J. Mehedinți.

În ceea ce privește motivele pentru care ministrul Energiei a ajuns într-o astfel de situație, în urmă cu mai bine de 20 de ani, Virgil Popescu a fost reținut 24 de ore, în mod abuziv, de I.P.J. Mehedinți, propunerea nefiind însușită de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

La acel moment, acuzațiile aduse la adresa lui Virgil Popescu erau nefondate și făceau referire la presupuse infracțiuni de șantaj și înșelăciune. Pe de altă parte, datorită Ordonanței din data de 02.07.2001 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, pentru infracțiunile de înșelăciune și șantaj, prev. de art. 215 și art. 194 din Codul Penal.

Soluția de scoatere de sub urmărire penală a fost dată în baza art. 10 lit. d Cod Procedura Penală, deoarece nu au fost întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor menționate.

Spre deosebire de situația actuală, în 2001, reținerea unei persoane se făcea de poliție, iar măsură arestării se lua de procuror. Trebuie menționat și faptul că Virgil Popescu nu a fost cercetat niciodată de Parchetul Național Anticorupție sau pentru alte infracțiuni de fals, uz de fals sau delapidare.

Ce spune Virgil Popescu despre dosar

În urmă cu câțiva ani, avocata ministrului declara că scopul dosarului a fost, de fapt, înlăturarea lui Virgil Popescu din funcția de director al PETROM Mehedinți.

„Scopul acestui dosar fabricat, a fost, înlăturarea domnului Virgil Popescu din funcția de director al PETROM Mehedinți (pentru acest lucru trebuia începută urmărirea penală), scopul fiind atins prin inlocuirea acestuia cu alt politician”, spunea avocata sa în 2016.

La rândul său, în 2019, Virgil Popescu declara că reținerea a avut motivație politică, respectiv înlocuirea sa de la conducerea PETROM Mehedinți cu Adrian Duicu, membru PSD, care ulterior a devenit președintele Consiliului Județean Mehedinți.

Totodată, el a vorbit și despre acuzațiile care i-au fost aduse la acel moment, dar și despre modul în care a fost gestionat dosarul respectiv.

„Informația este parțial adevărată, a fost un dosar politic în anul 2000, pentru a mă schimba din funcția de director. Au reușit să mă schimbe, dosarul s-a soluționat, pe vremea aceea reținerile se făceau de Poliție…. Parchetul nu a confirmat acea propunere de arestare, au urmat expertize în dosar, eu am fost membru într-o comisie de achiziție a Petrom, doar eu am fost întrebat.

Am fost schimbat din funcția de director, dosarul s-a soluționat de două ori cu scoatere de sub urmărire penală pentru că nu există fapta, nu avem cum să influențez acea achiziție de către Petrom… Ministrul Justiției de la acea vreme Rodica Stănoiu a trimis Corpul de Control peste Parchet și a luat dosarul la Parchetul Curții de Apel Craiova. A fost un dosar politic, pot să afirm oricând, făcut ca să mă schimbe din funcția de director al Petrom. Am fost prima victimă a PSD acum 18 ani”, a spus ministrul Popescu la Antena 3 în 2019.