Viorica de la Clejani iubește animalele și nu poate rămâne indiferentă atunci când este martora cruzimii împotriva lor. Artista le-a povestit urmăritorilor ei din mediul online că mergea pe stradă și a văzut cum un biet pisoiaș a fost călcat de mașină, neavând nicio șansă să fie salvat.

Viorica de la Clejani, revoltată de cruzimea împotriva animalelor

Cântăreața spune că șoferul putea să evite tragedia, însă nu l-a interesat faptul că a curmat viața unui animal. De aceea, i-a avertizat pe cei care conduc să fie atenți atunci când de urcă la volan.

„Deci, sunt în stare de șoc! Acum câteva minute, fix în fața mea, a murit un biet pisoiaș, zdrobit de roata de la mașină. Efectiv sunt traumatizată de ceea ce am văzut … cum i-a zdrobit capul … off! Când vă urcați la volan fiți atenți!!! Dacă era un om ce făceai, nemernicule? Treceai la fel, fără milă? Nu mai suport oamenii!! Nu înțeleg cruzimea lor față de animale!”, a scris Viorica de la Clejani în mediul online.

Viorica de la Clejani și-a sărbătorit ziua alături de Johnny Depp

La începutul acestei luni, Viorica de la Clejani a trăit clipe de neuitat. Ea și soțul ei, Ioniță, au fost prezenți la concertul susținut de Johnny Depp, în România, la Romexpo, chiar pe 8 iunie, cu o zi înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani.

Persoanele prezente au cântat „La mulți ani!”, moment pentru care starul le-a mulțumit, vizibil emoționat. Ioniță de la Clejani a povestit despre reîntâlnirea cu starul de la Hollywood, de care îl leagă multe amintiri.

„Bucuria reîntâlnirii a fost foarte mare. Să ținem cont că e Johnny Depp, unul dintre marii actori ai lumii, el iubește România, iubește muzica românească. Am fost în urmă cu mai mulți ani invitați și în clubul lui, din America, să sărbătorim, am făcut atunci un concert pentru el și pentru prietenii lui.

Ne-am reîntâlnit acum iar în România, e emoționant pentru noi, de fiecare dată când ne revedem. Johnny este de o modestie ieșită din comun, este un om de la care am învățat că nu există cuvântul ”vedetă”, a ieșit din vocabularul meu.

Când am fost în clubul lui, din America, am văzut oameni care așteptau la intrare și la 4.00 dimineața, oameni care erau acolo pentru a-i lua un autograf. Nu e simplu când te cheamă Johnny Depp. În fața casei lui sunt sute de oameni care așteaptă un autograf, nu are o viață ușoară”, a povestit Ioniță de la Clejani.