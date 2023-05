Ramona Manole, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, face pasul cel mare și se mărită. Aceasta a pus deja la cale minunatul eveniment la care este invitat și tatăl ei.

Totuși, Ramona Manole spune că dorește ca tatăl ei să vină singur la nuntă, nu însoțit de Viorica de la Clejani. Marele eveniment ar urma să aibă loc în vara acestui an.

Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani este într-o relație cu acordeonistul Ady Paris, după ce a trecut printr-un divorț dificil.

”În vară, în luna august, voi fi miresă. Am stabilit totul deja cu nașii și cu soțul meu.

Am așteptat să câștig custodia fetelor să scap de acel divorț toxic. Nașii de cununie vor fi George Talent și soția lui. Soțul meu cântă de 11 ani cu el și așa a decis el și așa vom face”, a precizat aceasta pentru click.ro.

Ramona Manole își va chema tatăl la nuntă să cânte

Cu toate că relația dintre cei doi este tensionată, Ramona Manole spune că își va chema tatăl la nuntă, dar nu și pe Viorica de la Clejani.

De asemenea, ea spune că nu îi va trimite invitație ca la nuntași, ci îl va plăti să cânte la acest eveniment important din viața ei.

”O să îl invit și pe tata la nuntă să se bucure că mi-am luat acordeonist ca el să poată să duca steagul mai departe. Nu o să îi trimit invitație ca la nuntași, ci o să fie plătit să cânte. Nu vreau să vină Viorica la nunta mea.

Îmi doresc să vina doar tata singur. Este singura mea dorință să vina să cânte. Și știu că soțul meu o să mă ajute”, mai spune ea.

Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a trecut prin mai multe greutăți

Aceasta a mai precizat pentru sursa anterior citată că i-a fost greu să își revină după greutățile prin care a trecut, însă își dorește să fie fericită.

”Am reușit să scap de frica lumii. Am prins încredere în mine. Și am înțeles că și eu am dreptul la fericire. Îmi doresc să fiu un model pentru femeile singure. Le sfătuiesc pe toate să nu le fie frică să iubească indiferent de situația fiecărui om. Pentru că orice persoană are dreptul să fie fericită. Am fost pusă la colț, până acum, de neamuri, de cunoștințele toxice pe care le am, dar am reușit să răzbat în viață.

La noi tradiția în familie este că dacă nu ești tare cu capul te fac în așa fel încât să o ei razna. Pentru că se merge pe principiul că nu ai voie să-ți refaci viața personală. Eu însă am reușit să rup acest lanț și să spun în gura mare că îmi doresc să am cea mai frumoasa familie după ani de așteptare”, Ramona Manole.