Fiica lui Ioniţă de la Clejani se mărită cu Ady Paris: „Dumnezeu mi-a trimis cel mai bun soţ”

Bat clopote de nuntă în familia Clejanilor! Fiica lui Ionița de la Clejani, Ramona Manole, a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, iar acum este gata să se căsătorească. Deși a trecut printr-un divorț dureros, care a făcut-o mult timp să nu mai creadă în iubire, vedeta este în culmea fericirii și îi mulțumește lui Dumnezeu că i-a trimis „cel mai bun soț”. Ramona Manole și-a găsit liniștea în brațele lui Andy Paris.

„Puzzle-ul vieții mele acum este complet. Dumnezeu mi-a dăruit tot ce mi-am dorit. Mi-a trimis cel mai bun soț care să-mi poarte de grijă. Să mă protejeze și să nu mă mai simt singură. Nu am crezut niciodată că soarta îmi va surâde și că și eu voi mai putea fi fericită. Dar uite că se poate.”, a declarat, recent, fiica lui Ioniţă de la Clejani.

Deși acum radiază de fericire, în trecut, vedeta nu se mai putea imagina în brațele altui bărbat, motiv pentru care a ales să își îndrepte toată atenția către copiii ei. Fix când se aștepta cel mai puțin, ea și colegul ei de breaslă și-au mărturisit unul altuia dragostea.

„Am fost cel mai rănit om sufletește, niciodată nu am arătat și niciodată nu am expus partea sufletească, din cauza dezamăgirilor am înțeles că eu sunt făcută să trăiesc singură. Singura mea speranță a fost să mă rog la Dumnezeu ca sufletul meu să se vindece. Asta era tot ce îmi doream”, a povestit Ramona Manole.

În prezent, frumoasa brunetă speră ca de data aceasta să rămână alături de bărbatul iubit până când moartea îi va despărţi. Fiica lui Ioniță de la Clejani este ferm convinsă că Ady Paris este bărbatul perfect pentru ea.

Ady Paris este un acordeonist cunoscut și nu de puține ori a cântat împreună cu Ramona Manole la diferite evenimente publice, petreceri private sau concerte. Iubirea pentru muzică este cea care i-a apropiat. Cei doi au planuri mari de viitor.

„Odată cu vindecarea sufletului a venit totul, fără să cer, fără să forțez nimic. Nici nu știu cum să explic, de emoții și de fericire, povestea pe care o trăiesc alături de colegul și iubitul meu Ady Paris, acordeonistul, perfect pentru mine. Consider cu modestie că și eu am dreptul la viață, nu-mi doresc decât liniște, să pot dezvolta totul după gândirea mea”, a adăugat vedeta, în cadrul unui interviu acordat pentru SpyNews.

Ramona Manole este fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani: „Ioniță rămâne tatăl meu”

Ramona Manole sau „Ramona de la Clejani” ar fi fiica nelegitimă a lui Ionița de la Clejani. Înainte de a se însura cu Viorica, Ioniță a avut o relație amoroasă cu altă femeie, din care ar fi rezultat Ramona, însă artistul niciodată nu a recunoscut-o ca fiind copilul său, chiar dacă Ramona susține ferm că el este tatăl ei.

Deși știe că Ioniță de la Clejani nu și-o dorește în viața sa, aproape de familia sa, ea de fiecare dată a încercat să se apropia de el, însă mereu a fost refuzată.

„Pâna voi muri, Ioniță rămâne tatăl meu, iar eu voi duce acest nume cu sfințenie. Nu vreau să denigrez această familie pe care eu o iubesc și o respect. Trebuie să-mi cresc și eu copilașii mei, să nu treacă și ei prin ce am trecut eu”, spunea ea, demult, în cadrul unui interviu.