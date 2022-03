Fostul primar al Capitalei, Viorel Lis, a suferit un infarct, duminică dimineață. Acesta a ajuns la un spital din București, unde a fost operat de urgență. Se pare că medicii i-au implantat un stent, potrivit cancan.ro.

Soția lui Viorel Lis, Oana Lis, a fost tot timpul alături de el.

Este pentru a doua oară în ultima lună când Viorel Lis ajunge la spital. În februarie, a fost, din nou, pe mâinile medicilor, după ce a suferit arsuri grave. Fostul edil al Capitalei a vrut să se încălzească la un radiator și adormit cu picioarele pe el, moment în care s-a ars și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Viorel Lis are probleme de sănătate tot mai dese

“Am probleme de sănătate… cum să spun. Nu îmi mai simt picioarele. Aveam un calorifer, încălzeam și fără să vreau m-am atins de calorifer cu picioarele, dar nu am simțit și atunci s-au ars, s-au făcut bășici mari. Mi-a și trecut aproape. Asta e vârsta, nu am ce să fac. Adică am probleme, am pareza asta care nu mai pot să merg, nu merg decât dacă mă sprijin de Oana. Nu pot pentru că nu am nici echilibru, numai cu cadru și e greu să merg. Cred că am căzut de vreo cinci ori până acum”, a declarat Viorel Lis, la acel moment.

Ce a spus Oana Lis despre starea generală de sănătate a soțului?

În vârstă de 77 de ani, Viorel Lis suferă și de diabet iar în urmă cu mai mulți ani a făcut accident vascular cerebral. Din cauza bolilor, fostul edil abia se mai poate mișca prin casă, potrivit celor spuse de soția lui.

„Noi locuim în sectorul 3, unde nu e căldură mai deloc. I-am cumpărat un radiator lui Viorel că muream de frig în casă. Și el stă și moțăie, săracul, toată ziua. La un moment dat, a adormit cu piciorul pe radiator. A făcut arsuri la picior, am ajuns cu el la spital.

Asta e, și el de vină că și el a fost primar, să o tragă acum! El are și diabet și, se știe, că diabeticii au probleme mari cu picioarele, care se umflă. Asta îi mai trebuia acum și niște arsuri. L-au bandajat acolo, la spital, acum trebuie să-i îngrijesc eu rănile.

Am ajuns asistenta lui Viorel. Bravo lui că și-a luat nevastă tânără, a știut el de ce, și uite că ne-au prins atâția ani împreună! El de abia se mai mișcă săracul și prin casă. Întră în șosete ca să facă duș! Asta e vârsta, n-ai ce-i face! Bine că am scăpat măcar de Covid-ul ăsta. El a rămas cu o tuse, eu, în schimb, am avut probleme psihice, am rămas cu stări de anxietate foarte urâte”, a spus Oana Lis, la momentul respectiv.