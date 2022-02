Și-a ars piciorul într-un radiator deoarece nu avea căldură în casă

Este vorba despre Viorel Lis, care se afla în recuperare după infectarea cu COVID-19. Acesta a fost internat la Spitalul Floreasca după ce și-a ars un picior din cauza unui radiator. Amintim că fostul primar al Capitalei şi soţia sa, Oana, locuiesc în Sectorul 3.

În ultima vreme, aceștia au avut mari probleme cu furnizarea căldurii și au fost nevoiți să se încălzească cu ajutorul caloriferelor electrice. Din acest motiv, Viorel Lis a adormit cu piciorul pe unul dintre radiatoare şi s-a ales cu arsuri.

Informațiile transmise de Oana Lis

În vârstă de 77 de ani, Viorel Lis suferă și de diabet iar în urmă cu mai mulți ani a făcut accident vascular cerebral. Din cauza bolilor, fostul edil abia se mai poate mișca prin casă, potrivit celor spuse de soția lui.

„Noi locuim în sectorul 3, unde nu e căldură mai deloc. I-am cumpărat un radiator lui Viorel că muream de frig în casă. Și el stă și moțăie, săracul, toată ziua. La un moment dat, a adormit cu piciorul pe radiator. A făcut arsuri la picior, am ajuns cu el la spital.

Asta e, și el de vină că și el a fost primar, să o tragă acum! El are și diabet și, se știe, că diabeticii au probleme mari cu picioarele, care se umflă. Asta îi mai trebuia acum și niște arsuri. L-au bandajat acolo, la spital, acum trebuie să-i îngrijesc eu rănile.

Am ajuns asistenta lui Viorel. Bravo lui că și-a luat nevastă tânără, a știut el de ce, și uite că ne-au prins atâția ani împreună! El de abia se mai mișcă săracul și prin casă. Întră în șosete ca să facă duș! Asta e vârsta, n-ai ce-i face! Bine că am scăpat măcar de Covid-ul ăsta. El a rămas cu o tuse, eu, în schimb, am avut probleme psihice, am rămas cu stări de anxietate foarte urâte”, a povestit Oana Lis, conform click.ro